Sikêra Jr zomba dos inimigos e se gaba de suposto novo programa

Giovana Mori RedeTV! ignora boicote e anuncia novo programa de Sikêra Jr, após polêmicas: “Muita coisa boa”

Sikêra Jr está determinado a mudar a visão do público a seu respeito. Em seu perfil nas redes sociais, na quarta-feira (04), o apresentador compartilhou um vídeo que parece zombar de seus inimigos e se gabar de um novo programa solo. “Quer dobrar o invejoso? Dobre primeiro o joelho”, escreveu o apresentador na legenda da postagem no Instagram.

O apresentador, que é alvo de retaliações desde que chamou homossexuais de “raça desgraçada” , demonstrou não estar abalado com as críticas. Por conta disso, o “Alerta Nacional”, seu programa na RedeTV! chegou a perder alguns patrocinadores e a saída do apresentador chegou a ser cogitada jornalistas.

Entretanto, afastando os rumores, no fim de julho, também nas redes sociais, Sikêra explicou que seu programa terá novos rumos. “Vamos ter uma reunião envolvendo os donos da emissora, a engenharia, o pessoal de pesquisa e os diretores. É sobre o novo programa que vem aí, um programa de auditório. Vai ser um programa com plateia, muita coisa boa. […] Vai ser muito bacana, vai ser inédito na televisão as pessoas participando e dando dicas para esse programa de auditório. Vai ser sensacional, vocês vão ver”, afirmou.