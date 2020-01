Sikera Jr revela medo de estrear na RedeTV!: “Estou no Rivotril há dias”

Conhecido por ter rogado praga para usuários de maconha presos, Sikera Jr estreia em rede nacional nesta terça-feira (28), na RedeTV! , com o programa “Alerta Nacional”, às 18h00.

Sikera Jr

O programa vai ser gerado pela TV A Crítica , de Manaus (AM), com reportagens e links ao vivo de todo o Brasil feitos pela emissora paulistana. Em entrevista, Sikera Jr diz estar extremamente ansioso com a estreia. “Imagina se eu não estou com medo? Tô no Rivotril há dias. Mas fico feliz porque tudo o que a gente viu a vida inteira era gerado de São Paulo ou Rio”, conta ele.

Ao falar sobre as mudanças entre seu programa na afiliada da Record e na RedeTV! , o jornalista disserta: “Não vamos mudar nada, o elenco continua. Às sextas, vamos colocar um desafio semanal para ficar diferente. O povo cansou de facada, de briga em delegacia”, conta, avisando que ninguém deve esperar uma atitude diferente do que ele já costuma fazer.

“O politicamente correto nunca colou comigo. Sempre nadei contra a maré. E todo mundo quer ser o William Bonner”, conta, recordando a praga que rogou para os garotos presos com maconha. “O maior desafio do ‘ Alerta Nacional ‘ é conquistar o público. Vai levar pelo menos seis meses para entenderem a minha proposta. Televisão é hábito. Eu sou doido? Sou. Mas sou pé no chão para aconselhar essa moçada que perdeu a mão forte do masculino dentro de casa. As mães têm medo de falar com os filhos. E eu falo: ‘Ô rapaz, essa droga aí que você tá usando, você vai ser preso e morrer'”, finalizou Sikera Jr .