Sikêra Jr é condenado a pagar R$ 30 mil por chamar trans de “raça desgraçada”

O cineasta Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, aproveitou o aniversário do cantor Caetano Veloso, que completa 78 anos nesta sexta-feira (7), para agradecê-lo pela forma que o artista o ajudou a lidar com a sua orientação sexual.

Reprodução/Instagram Fernando Grostein e Caetano Veloso





“Feliz aniversário, Caetano Veloso!! Meu amigo querido que me ensinou tanto na vida quando mais precisei. Cresci num ambiente conservador! Quando tive a oportunidade de fazer o filme Coração Vagabundo, minha vida mudou. Caetano e [sua esposa] Paula Lavigne me apresentaram uma nova forma de ver o mundo e me ajudaram muito a me aceitar como um homem gay e ser feliz!! Admiração e gratidão infinitas”, escreveu Fernando no Instagram.

O irmão do apresentador da Globo namora há quatro anos com o ator Fernando Siqueira e eles planejam se casar em breve em uma cerimônia intimista. A ideia inicial era fazer uma celebração em Los Angeles em junho deste ano, mas o casal precisou adiar devido a pandemia do novo coronavírus.