Signos supersticiosos: descubra em qual posio do ranking est o seu

Passar embaixo da escada, quebrar espelhos, deixar o chinelo virado… Quem nunca ouviu falar que essas atitudes atraem azar e carregam energias negativas? Apesar de não estarem diretamente relacionadas à astrologia , os astros também influenciam na forma como cada pessoa enxerga esses tipos de crendices. Com base nas características de cada um, confira o ranking dos signos supersticiosos !

Ranking completo dos signos mais supersticiosos

1° Peixes

Acredita em praticamente tudo e é o signo mais supersticioso de todos! Para completar, sua fé e imaginação ajudam a fortalecer suas crenças. Sensível e até inocente, pode acabar absorvendo qualquer coisa que falarem em relação às superstições, mas não se preocupa tanto com a questão do azar.

2° Câncer

Adora fazer aquela simpatia que a avó ensinou e que foi passada de geração para geração. A canceriana também tem uma poderosa intuição e normalmente é guiada por seus instintos. É do tipo que pensa duas vezes antes de passar embaixo de uma escada, especialmente se for uma sexta-feira 13 .

3° Escorpião

Esse signo, também do elemento água como os dois acima, gosta de tudo o que é misterioso. Por isso, pode se interessar por crendices e assuntos espirituais. Acredita mais na intuição do que na própria sorte e se aproveita disso para manobrar as coisas a seu favor, mas mantém sempre o pé atrás.

4° Sagitário

As sagitarianas confiam muito na própria sorte, pois são bastante otimistas. Não têm medo de arriscar, acreditando sempre que tudo irá dar certo no futuro. Costumam acreditar bastante nas crendices e misticismos, mas aqueles um pouco mais positivos.

5° Gêmeos

Esse signo é esperto e vê as coisas por vários ângulos. É curioso e adora saber de tudo, mas vive mudando de ideia e não leva sua intuição tão a sério. Agora, se encontrar um trevo-de-quatro-folhas, não duvida da sorte. Apanha logo a folhinha e põe na carteira para atrair uma grana!

6° Libra

Se encontrarem um chinelo com a sola virada para cima, as librianas tratam logo de desvirar. Por isso, estão entre os signos mais supersticiosos. Mais racionais e equilibradas, não gostam de correr riscos. Se acham que algo pode ser sinal de azar, não querem nem tirar a prova.

7° Aquário

O diferente chama sua atenção, por isso, em um primeiro momento vai questionar a superstição em busca de uma resposta lógica. Se não encontrar, pode ficar na dúvida. Sua relação com a sorte não está em ganhar ou perder, mas em arriscar para ver o que acontece.

8° Leão

Vive de antena ligada aos sinais da sorte, mas nem sempre gosta de demonstrar, pois não quer parecer alguém que se deixa levar por superstições. Pode até dizer que não acredita, mas recorre a uma ajudinha mística quando precisa.

9° Áries

Mais impaciente, esse signo não gosta de perder tempo discutindo se a sorte existe ou não… Mas toma sempre cuidado pra não cair em nenhuma maré de azar. Quebrar o espelho e correr o risco de ficar sete anos ‘zicada’? Nem pensar!

10° Touro

Realista e com tendência ao ceticismo, Touro tem que ver para crer. Não confia muito na sorte, valorizando mais o seu esforço pessoal. Tem espírito prático e gosta de tranquilidade, então ficará numa boa se passar embaixo da escada. A taurina não costuma ser muito supersticiosa.

11° Virgem

Acredita mais na força do trabalho e do empenho do que na sorte. Se perceber que algo pode ter relação com alguma superstição, não vai descansar até encontrar uma resposta lógica. Esse signo é crítico e analisa tudo antes de acreditar sem provas.

12° Capricórnio

Geralmente não acredita em superstições e acha que existe uma explicação racional para tudo, mas também não fica esperando as coisas caírem do céu. Para esse signo, a sorte é consequência natural do esforço, do planejamento e da ação. A capricorniana raiz não mistura realidade com fantasia. Por isso, fica na último lugar na lista.

