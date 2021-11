Redação João Bidu Signos sortudos: como é a relação da sorte com cada um

É muito bom ser sortudo, não é? Tem gente que parece que nasceu virado pra Lua, enquanto outras pessoas dizem que vivem lado a lado com o azar. Por isso, há simpatis para atrair sorte e inúmeros objetos que podem tanto trazer sorte quanto mandar o azar pra longe ! Mas você sabia que cada signo é próspero em alguma coisa? Inclusive nativos daqueles signos que vivem falando que não tem sorte… Ficou curioso(a)? Saiba que os astros não nos escondem nada e nos revelam como cada um é nesse quesito. Confira abaixo os signos sortudos, cada um do seu jeito, claro, e divirta-se com os gifs!

