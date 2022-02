Redação João Bidu Signos que não têm medo de se jogar na relação

Ah, o amor! Aquele frio na barriga, ansiedade em conquistar, em iniciar o relacionamento… A gente enxerga tudo mais colorido e todas as possibilidades, de uma hora para outra, acontecem.

Contudo, quando estamos no início de um relacionamento, é bem normal sentir aquele receio de se entregar para algo que ainda não sabemos como será. Uns signos preferem ir com calma, observando e dando passos de acordo com as atitudes da outra pessoa. Mas, tem outros que se estão apaixonados, já logo se entregam por completo na relação.

Câncer

O eixo da sua vida é a estabilidade no amor. Cancerianos são emocionais e, por mais que neguem, estão sempre pensando na felicidade a dois. Possuem a tendência de serem cuidadosos – logo, para uma pessoa nova que está chegando em sua vida, vão ser do mesmo jeito: protetores e cuidadosos.

Libra

O amor tem um papel fundamental na sua vida! Possuem a benção do planeta Vênus, que rege o amor. Por isso, são sedutores e extremamente apaixonados quando amam. No início, podem até se aproximar como não quer nada, como um amigo mesmo… Mas, não demora muito a se declarar e entrar de vez na relação, principalmente se o romance for leve e divertido!

Peixes

O amor é o norte da sua vida e, sem ele, tudo parece incompleto. Logo no começo, quando estão ainda na paquera, é muito comum os piscianos criarem histórias em sua cabeça, fantasiando até o casamento, se for o caso! A real é que são românticos natos e gostam de construir uma relação. Com Peixes, o amor é certeiro!