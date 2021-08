Reprodução: Alto Astral Signos que não combinam e podem dar certo no amor!

Na maioria das vezes, associamos o Inferno Astral ao mês que antecede nosso aniversário e a toda energia tensa que ele carrega. No entanto, quando falamos sobre esse período turbulento, ele também pode se aplicar aos signos com os quais temos menor afinidade.

Assim, sabe aquele signo que você não se dá bem de jeito nenhum? Talvez ele seja seu Inferno Astral!

Para descobrir quem é seu Inferno Astral, é simples: basta conferir qual é o signo que vem antes do seu. Por exemplo: o inferno astral de Libra é Virgem e o de Virgem é Leão.

Entenda o Inferno Astral

O Mapa Astral é formado por 12 Casas e cada uma delas representa um setor da sua vida. Por sua vez, o Sol circula por essas casas durante um período de 30 dias, e quando você faz aniversário esse astro volta para a Casa 1 do seu Mapa Astral, no mesmo grau em que ele marcou presença no dia do seu aniversário.

Assim, no mês anterior, o Sol passa pela Casa 12, que representa desafios, desilusões e queda da vitalidade física – essa casa é o fim de um ciclo, então esse momento é decisivo para solucionar assuntos pendentes.

Mas será que Inferno Astral e amor são assuntos que não combinam?

Em termos de pessoas, o Inferno Astral faz com que as marcas de personalidade de cada um sejam catalisadoras de possíveis conflitos internos. No entanto, se relacionar com alguém que representa seu Inferno Astral é também uma maneira de aprender a lidar com as diferenças e, mesmo com as dificuldades, descobrir que o amor pode, sim, ser transformador para o casal.

A dica aqui é manter o diálogo e a calma em todos os momentos!

Signos que não combinam, mas podem dar certo no amor!

Áries – seu Inferno Astral é Peixes

Você não tem papas na língua e, como não pensa muito antes de falar, pode arrumar briga com o pisciano, que é mais sensível. Além disso, esse par costuma demorar um pouco pra esquecer e perdoar uma pisada na bola.

Conselho astral: é melhor começar a contar até dez antes de abrir a boca. Senão, os conflitos serão constantes e, com tantas brigas, não há romance que aguente.

Touro – seu Inferno Astral é Áries

Enquanto que você gosta de uma relação séria, os arianos preferem deixar rolar. Isso porque eles escolhem curtir uma paixão de tirar o fôlego para só depois pensar no amanhã e começar a fazer planos.

Conselho astral: dê um passo depois do outro, como diz o ditado. Aproveite cada momento ao lado da pessoa amada, sem encanar ou tentar colocar rótulos e regras. Deixe as coisas fluírem com naturalidade.

Gêmeos – seu Inferno Astral é Touro

Você é bastante popular, falante e tem muitos amigos – e é aí que surge o problema. O seu Inferno Astral, Touro, é possessivo, fica inseguro com seu jeito comunicativo e, por consequência, se arde de ciúme.

Conselho astral: se quer evitar brigas, mostre ao amado ou amada que, mesmo tendo esse jeito livre e independente, você é fiel e leva o romance a sério!

Câncer – seu Inferno Astral é Gêmeos

Sendo um bom canceriano ou canceriana, você é sensível, gosta de romantismo e carinho a dois; Já o seu Inferno Astral, Gêmeos, é instável e muda de ideia como quem troca de roupa. Desse jeito, você não consegue mergulhar de cabeça no relacionamento.

Conselho astral: procure segurar a onda e controlar o seu ciúme para evitar desentendimentos! Respeite o espaço do seu par para conquistar o seu lugar e, assim, ser retribuído(a).

Leão – seu Inferno Astral é Câncer

Visto que seu Inferno Astral é do tipo que precisa de carinho e atenção, se magoa com facilidade e, como você, não tem papas na língua na hora de dizer o que pensa e sente, a chance de conflitos serem criados é grande. Além disso, o jeito apegado do par pode, com o tempo, vir a sufocar você.

Conselho astral: se tiver paciência e pensar antes de falar, pode evitar muitas brigas por bobeira. E lembrar-se de que nem sempre você está com a razão já é o primeiro passo.

Virgem – seu Inferno Astral é Leão

Você e seu Inferno Astral precisam andar! Além de viverem se criticando, quando enfiam alguma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Ou seja, o cenário perfeito para brigas, não é mesmo?

Conselho astral: evite ferir o orgulho do seu amor, pegue leve nas críticas e tenha um pouquinho mais de jogo de cintura!

Libra – seu Inferno Astral é Virgem

O jeito sensível e romântico de Libra, além da sua demora em tomar atitudes, pode entrar em conflito com Virgem, que age com determinação quando quer uma coisa. Além disso, as críticas e cobranças do par podem te chatear.

Conselho astral: tente ver as cobranças de Virgem de um jeito positivo e aprenda com elas. Também vale seguir mais seu coração e agir.

Escorpião – seu Inferno Astral é Libra

Librianos gostam de atenção. Pessoas desse signo são mais românticas e carinhosas, enquanto você vive com intensidade e tem um jeito explosivo, que pode magoá-los com uma certa facilidade.

Conselho astral: vá com calma, dê um tempo para o(a) crush e segure a onda com seu ciúme. Só assim para as coisas fluirem melhor.

Sagitário – seu Inferno Astral é Escorpião

A impaciência do escorpiano somada à sua impulsividade pode ser o estopim de conflitos fervorosos. Muita gente de gênio forte junto, não é?

Conselho astral: que tal concentrar essa energia nos momentos de intimidade – não irão se arrepender! No dia a dia, vale ouvir mais e falar menos.

Capricórnio – seu Inferno Astral é Sagitário

O jeito aventureiro de Sagitário pode te aborrecer, já que prefere ter os pés no chão e planejar cada passo que dá.

Conselho astral: pare de levar tudo tão à sério, seja mais leve e adote o “vou deixar a vida me levar” do Skank!

Aquário – seu Inferno Astral é Capricórnio

Enquanto seu Inferno Astral é discreto e sério, você é do tipo que adora aventuras, coisas diferentes e conhecer gente nova, por exemplo. Logo, o jeito “paradão” de Capricórnion pode te irritar.

Conselho astral: tente mostrar ao par o quanto esses momentos de diversão fazem bem e podem deixar o romance bem mais gostoso.

Peixes – seu Inferno Astral é Aquário

Quem é de Aquário curte um agito, o que pode fazer com que você se sinta muito carente e inseguro. Afinal, seu coração pede e precisa de uma pessoa que esteja sempre te enchendo de carinho e atenção.

Conselho astral: confie mais no seu taco e seja menos dependente do seu parceiro. Nem todo mundo curte demonstrações de afeto o tempo todo.

Consultoria : João Bidu.