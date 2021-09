Redação João Bidu Signos no trabalho: qual é a melhor combinação para você?

Cada pessoa age de um jeito no ambiente profissional, e a influência dos signos no trabalho pode ser notada de diferentes maneiras: relacionamento com colegas de profissão, cooperação, criatividade e produtividade de grupos que trabalham juntos.

Ainda, quando características dos signos se complementam, se apoiam ou se estimulam no emprego, existe maior dinamismo e tudo funciona melhor! Mas também pode acontecer o contrário: as características de cada um podem bater de frente e gerar atritos e problemas no serviço. Pessoas com diferentes signos no trabalho podem dar certo ou não quando juntas e, às vezes, os astros explicam o porquê.

Áries

Para ter sucesso profissional, aposte em parcerias com Virgem e Capricórnio, signos prestativos, persistentes e que têm muito a oferecer a você. Ao lado destes colegas, você produz muito e recebe apoio para as suas ambições.

Touro

Você encontra todo apoio para exercer seus talentos ao lado de Libra, colega que adora ajudar e cooperar. Aquário desperta seu lado inventivo e estimula voos mais ousados em suas iniciativas profissionais.

Gêmeos

A determinação e o dinamismo de Escorpião são estímulos para você dar o seu melhor. Outro signo que inspira a sua criatividade e também tem muita imaginação no trabalho é Peixes.

Câncer

Você tem muitas habilidades e brilha com seu estilo caprichoso, mas precisa de gente ativa e corajosa do seu lado, como Áries e Sagitário. Estes signos levam você a se superar e querer sempre mais.

Leão

Um colega que estimula sua organização e seu profissionalismo é Capricórnio. Perseverante, este signo é um exemplo para você. Touro também dá a maior força para o seu sucesso no trabalho.

Virgem

Para fazer frente ao seu estilo focado e metódico, você precisa de gente inovadora e antenada do seu lado, talentos que Aquário tem de sobra. Gêmeos também incentiva você com boas ideias e criatividade.

Libra

Colegas de Peixes e Câncer estimulam você a dar o seu melhor e render profissionalmente. Cheios de imaginação e muito habilidosos, estes signos valorizam seus talentos e cooperam com sua evolução.

Escorpião

Se tem alguém que estimula você no trabalho é Áries. Signo competitivo, ele provoca a sua vontade de ir além e mostrar do que é capaz. Leão também dá muita força para o seu progresso profissional.

Sagitário

Um ótimo parceiro é Touro, signo determinado e que ajuda você a encarar as responsabilidades. Virgem dá força para seu signo mostrar do que é capaz e estimula seu profissionalismo.

Capricórnio

A criatividade e o estilo versátil de Gêmeos são grandes estímulos para você sair da sua zona de conforto e ousar mais. Há sinal de muito sucesso com Libra, signo que coopera e valoriza as parcerias.

Aquário

Um colega que soma com você no trabalho é Escorpião. Pode ter muito a lucrar se ganhar a confiança deste signo batalhador e intuitivo. Câncer também é um excelente parceiro e gosta de ser prestativo.

Peixes

Os talentos e o espírito de liderança de Leão são referências para você se espelhar. Os dois podem formar uma parceria profissional produtiva. Sagitário é outro signo estimulante, que leva você além no trabalho.

Para entender mais o seu jeito no trabalho, faça o seu Mapa Astral Profissional personalizado com o João Bidu. Com ele você saberá quais são seus pontos fortes e também onde deve aumentar seus esforços para se destacar na profissão.

