Signos no carnaval: veja como cada um prefere curtir a folia

Que o carnaval é desejado por todos, ninguém duvida. A diferença é que, enquanto para alguns ele representa muita festa e folia, para outros é uma ótima oportunidade de ficar debaixo das cobertas e comer pipoca.

arrow-options shutterstock Seja qual for o seu pique e seu signo, o carnaval pode render ótimos momentos

Há quem acredite, porém que tudo isso pode ser explicado pela data de nascimento. Bredan Orin, especialista em astrologia do Astrocentro, decidiu apontar qual seria o carnaval ideal para cada signo do zodíaco. Você concorda com o seu?

Arianos em festa



Conhecidos pela impulsividade, os arianos podem surpreender com a dedicação ao planejamento de carnaval. Isso porque – esplica o especialista – as festas e viagens são as prioridades! “A palavra descansar não consta em seu vocabulário durante esse período. Sendo assim, é natural que ele já tenha dez mil planos na mente para curtir os dias de folia”, diz Bredan. “Será muito difícil encontrar um ariano em casa”, completa.

Touro no luxo!



Um feriado prolongado, sem dúvidas é uma vitória na vida dos taurinos. “Depois de muito trabalho, da correria do dia a dia, descansar é tudo que o nativo desse signo quer, e o carnaval traz a chance de aproveitar uma boa praia ou relaxar na beira da piscina, tomando água de coco por alguns dias seguidos”, explica o profissional. Um sonho, né? Outra possibilidade são festinhas nas casas de amigos e tudo que traga prazeres com conforto.

Gemos é o dono da festa!

Fantasia , coreografia e música tem tudo a ver com gêmeos. Esse signo que ama circular e conhecer pessoas é do tipo que aguarda o carnaval o ano inteiro e sua entrega não poderia ser diferente. “È durante estes dias de folia que ele pode fazer o que quiser, se quer descansar, ela consegue; se prefere dançar, curtir e gritar, também pode. Então, faça tudo!”, sugere Bredan.

Câncer quer paz



“Estar cercado de gente gritando, pulando e suando não é bem a praia do nativo de Câncer”, aponta o especialista. Sendo assim, é possível que o canceriano típico escolha descansar e curtir a família, tudo com muito carinho. Lugares paradisíacos com areia, mar, água e coco e um tempo para colocar os pensamentos em ordem também combinam muito com esse signo.

Leão vai colocar o brilho para fora



Energia positiva, alegria e muitas oportunidades de ser visto. Existe lugar melhor para um leonino? “Nós já estamos cansados de saber que esse nativo possui um brilho único, mas parece que neste feriadão ele consegue aproveitar ainda mais de toda energia que a cerca e se destacar com isso”, aponta o especialista. Se a melhor opção serão as festas ou viagens, isso o leonino vai decidir, mas a certeza existe: parado, leão não fica!

Virgem quer conhecer o mundo



Apesar de ser um signo de Terra, um dos elementos mais “sérios” do zodíaco, virginianos possuem um lado divertido, engraçado e sociável. “Por isso, não gostam de ficar sem fazer nada no carnaval. Isso não quer dizer que eles querem se jogar no meio da bagunça!”, pontua. Casa de praia com piscina e uma temporada no sítio são algumas das possibilidades para o nativo desse signo.

Libra topa tudo



Quer sair? Sim! Quer viajar? Sim! Quer ficar em casa? Também! Escolher não é o ponto forte da libriana e isso não é novidade. Por outro lado, disposição não vai faltar. “O libriano acaba sendo amigo que concorda em fazer tudo o que seus amigos desejam. No entanto, é preciso lembrar que não é qualquer paixão que o diverte”, diz Brendan. Para evitar o desconforto e a chance de ficar suado e despenteado no meio da multidão , uma festa privativa é a possibilidade mais aceita.

Escorpião está pronto pra paquera



“Se os escorpianos são os nativos mais misteriosos do zodíaco, por que eles iriam querer se jogar no meio dessa bagunça que é o Carnaval? Simples! Pela sedução e flerte que ocorre nessa época”, diz o especialista. Festa, bloquinho ou camarote, não dá dúvidas de que os escorpianos estarão à procura e cheios de fantasias provocantes. Apesar disso, Bredan lembra que o nativo de escorpião é reservado e pode trocar tudo isso por uma viagem rápida.

Sagitário é 8 ou 80



Embora passem a imagem de ser sempre aventureiros e festeiros, os nativos de sagitário podem surpreender na hora de escolher o programa do feriado. “Isso porque existem dois tipos de sagitarianos: os que possuem um espírito mais animalesco e outro que possui um lado espiritual muito mais forte”, explica.

Para entendermos isso, basta analisar quem simboliza o signo de Sagitário: o centauro. Metade homem e metade cavalo e esse é o real espírito de um sagitariano. Para um signo de extremos, a resposta não é simples: enquanto alguns só param na quarta-feira de cinzas, outros podem escolher meditar.

Capricórnio sabe sim se divertir!

Outro signo cuja visão geral costuma se equivocar a respeito, é capricórnio. Conhecidos pela imagem de conservadores, os nativos desse signo gostam muito de curtir a vida e amam viajar . “Apesar de não ser uma pessoa que aceita qualquer coisa, se trouxer um plano bem elaborado de alguma coisa divertida para fazer nesse período, com certeza ele irá topar”, explica Bredan. Então, chega de falar que o Carnaval do capricorniano é ficar em casa. Pois se ela tiver com os amigos certos, ele irá curtir mais do que qualquer outro!

Aquário se joga!



Para aquário, carnaval significa renovação. A chance de brincar e expor a criatividade sem medo é o que faz com que o nativo desse signo seja uma daquelas pessoas para quem o ano só começa depois da festa . “É a hora que ele sente que pode trazer todas as suas ideias mais loucas à tona. Assim, acaba fazendo do seu Carnaval – e dos seus amigos – inesquecível”, diz o especialista. “Eles não têm medo da diversão e nem do novo. Por isso topam se aventurar em todas as oportunidades novas que tiverem”.

Caiu na rede é peixes

Sonhadores, sensíveis e sensuais, os piscianos buscam aventura neste carnaval . “Além de sentirem essa energia de um modo diferente (por causa do seu aniversário), eles gostam das festas, da animação, das músicas e do glitter”, explica Bredan. Assim, o piscinano é daquele tipo que na quarta-feira de cinzas já aguarda e sonha com a próxima festa.