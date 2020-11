Signos no amor: como cada elemento influencia nos seus relacionamentos

Reprodução: Alto Astral Shorts godê: aprenda a montar looks com essa tendência polêmica

Quer conhecer uma das maiores tendências para o próximo verão? Os shorts godê já invadiram o guarda-roupa das celebridades e estão prestes a conquistar o seu. Entre as adeptas estão Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Lore Improta, Thássia Naves e outras.

A peça é caracterizada pela modelagem volumosa, folgada e confortável – lembrando o formato de uma saia. Apesar de ser uma opção fresquinha para os dias quentes, dividiu opiniões por seu estilo “diferentão” e causou polêmica. Com o passar do tempo, foi ganhando cada vez mais fãs, até se tornar um sucesso absoluto da estação. Veja 6 combinações lindas para copiar agora mesmo!

Arrase no verão com essas inspirações de shorts godê

Mangas bufantes

Fotos: Reprodução/Pinterest/Instagram | Arte: Luisa Montoia

Sabe o que é melhor ainda do que uma tendência de moda? Duas tendências juntas. A combinação dos shorts godê com a blusa de mangas bufantes é ideal para equilibrar as proporções do corpo e criar um visual superestiloso. Não é à toa que essa foi a escolha da blogueira Thássia Naves. Além disso, as peças deixam o visual mais romântico e delicado.

Body

Fotos: Reprodução/Pinterest/Instagram | Arte: Luisa Montoia

Para quem busca valorizar as curvas do quadril e do bumbum, a combinação com body é perfeita. A influenciadora Ju Romano mostrou que não existe “corpo certo” para se jogar na tendência e criou um look maravilhoso unindo as peças.

Camisetão

Fotos: Reprodução/Pinterest/Instagram | Arte: Luisa Montoia

O modelo godê é tão democrático, assim como os tradicionais shorts jeans , que não fica elegante apenas com peças mais justinhas, como também com as tradicionais camisetas largas. Para deixar o visual ainda mais estiloso, a dica é dobrar as mangas da blusa e colocá-las para dentro dos shorts, como fez a influencer Viih Rocha.

Cropped

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Luisa Montoia

Outra combinação muito popular e charmosa com a peça é shorts godê + cropped top . Lore Improta provou que o visual é perfeito para os dias quentes de verão, enquanto Sabrina Sato optou por um look estilo cowgirl . Arrasaram, né?

Camisa social

Fotos: Reprodução/Pinterest/Instagram | Arte: Luisa Montoia

Quem disse que os shorts godê só combinam com produções mais despojadas? Pelo contrário, a peça fica maravilhosa com camisas sociais e salto alto ao promover uma “quebra” da formalidade do visual. O look da influenciadora Aline Gotschalg, por exemplo, ficou elegante e fashionista ao mesmo tempo.

Cinto

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Se você não tem medo de ousar, o cinto pode ser o elemento que faltava para completar o look com shorts godê. Vale investir sem medo nos modelos com fivela grande, que ficam um arraso. O lenço estampado ou a bandana também são ótimas opções para os visuais mais descolados. Se joga!

Texto: Milena Garcia | Edição: Renata Rocha