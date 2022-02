Redação João Bidu Signos mais vingativos do Zodíaco

Você é daqueles que não suporta imaginar ter a confiança quebrada, em ser traído ou ver alguém em quem você confiava te apunhalar pelas costas e já pensa logo em dar o troco? Talvez a Astrologia possa explicar por que algumas pessoas têm a vingança mais forte em sua personalidade e, por isso, fizemos um ranking dos signos mais vingativos do Zodíaco!

Algumas pessoas não suportam a ideia da injustiça e sentem necessidade de devolver todas as mágoas na mesma moeda.

Mas cuidado: não deixe a sede de vingança acabar te sufocando! Que tal conversar com quem te magoou ou prejudicou, e pensar em maneiras de amenizar esse sentimento ? De qualquer forma, confira abaixo os signos mais vingativos do Zodíaco e veja qual posição do ranking seu signo está!

Ranking: os signos mais vingativos

1° Escorpião

Signo mais vingativo do Zodíaco, Escorpião é olho por olho, dente por dente! Devolve tudo na mesma moeda porque não aceita ser traído ou enganado.

2º – Leão

O ego desse signo, quando ferido, torna a pessoa de Leão uma fera! Se você quebrar a confiança de um leonino, a vingança é tiro e queda.

3º Áries

Impulsividade não falta pra Áries, que não deixa barato qualquer puxada de tapete! Devolve tudo na mesma moeda sem nem pensar, pode explodir e até agir com grosseria.

4º Câncer

Esse signo é regido por suas emoções, que falam mais alto que a razão! Defende quem ama, por isso pode estar sempre na defensiva – é como cuida e protege.

5º Touro

Não gosta de traições e é muito determinado: logo, um plano de vingança pode render! Taurinos são muito fiéis e podem ter a confiança quebrada com facilidade.

6º Capricórnio

Signo tradicional e racional, não perde tempo com picuinhas, mas se sente traído com facilidade. Pode até alimentar o sentimento de vingança, mas pensa muito antes de agir.

7º Libra

Librianos costumam prezar pela harmonia e não gostam de se envolver em brigas. Sendo assim, é mais comum aceitarem as situações e sofrerem quietos que devolverem na mesma moeda.

8º Peixes

É um signo emocional. Sente muito cada ofensa que é feita a ele e até sente raiva e vontade de se vingar, mas raramente coloca o plano em execução porque prefere manter a calma.

9º Virgem

Já tomam tanto tempo organizando sua vida que não querem perder nem um minuto gastando suas energias com vinganças ou lamentações. Virgem é bola pra frente.

10º Sagitário

É do tipo franco, não segura a língua e parte logo para o papo para ter certeza que não houve mal-entendidos. Coloca tudo em pratos limpos, já que não curte cultivar sentimentos negativos.

11º Gêmeos

Geminianos sentam e conversam para resolver. Inconstantes, podem até sentir raiva e querer se vingar, mas isso muda rapidamente e a história pode até acabar bem.

12º Aquário

Com certeza, prefere que a vida dê o troco na pessoa. Afinal, o mundo dá voltas, não é mesmo? Nem perde seu tempo alimentando rancor.

