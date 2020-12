Signos e intuição: descubra como cada um lida com o sexto sentido

Reprodução: Alto Astral Signos e intuio: descubra como cada um lida com o sexto sentido

O sexto sentido nada mais é do que uma forte intuição, ou seja, aquela sensação de já ter vivido uma experiência ou a capacidade de perceber o astral de pessoas e locais. Embora seja uma característica de polaridade feminina, mais forte nas mulheres, todos os seres humanos têm esse dom em algum nível… O segredo está em como captar as mensagens e a forma de desenvolvê-lo, lembrando-se de praticar sempre e ouvir mais o coração. Confira a relação entre os signos e intuição , além de dicas astrológicas para aproveitar os seus pontos fortes!

Tudo sobre a intuição de cada signo

Áries (21/03 a 20/04)

Como é um signo que age pelo impulso, a forma mais comum de manifestação do seu sexto sentido é por meio de ideias súbitas ou insights , que surgem na sua mente para solucionar os problemas. Isso se deve ao fato de Áries conseguir captar a energia da situação em volta e, rapidamente, sintetizar em uma brilhante ideia.

Conselho: adquira o hábito de observar o que está acontecendo ao seu redor e tente encontrar soluções, apostando sempre na sua determinação e coragem. O esgotamento mental pode atrapalhar o desenvolvimento da sua intuição. Por isso, respeite os seus momentos de descanso e não se sobrecarregue com tanto trabalho. Outra dica é ficar atenta às atitudes precipitadas, sem confundir intuição com paranoia, pois nem sempre o que virá de uma hora para outra será um insight .

Touro (21/04 a 20/05)

Seu signo manifesta a intuição por meio da sincronicidade, que é o estado psíquico em que se pode sentir o que está para acontecer, mesmo distante do outro. Isso acontece porque você costuma estabelecer fortes laços afetivos com as pessoas próximas. Uma maior intimidade e o entrosamento com quem é querido para você torna esse dom ainda mais forte.

Conselho: alie o seu sexto sentido com os outros sentidos do seu corpo e terá os seus poderes ampliados. Como é sensível, conseguirá perceber os acontecimentos ainda mais rapidamente do que imagina. Não permita que o apego exagerado às pessoas e bens materiais sejam limitantes no desenvolvimento da sua intuição. Por fim, assim que identificar uma sincronicidade, entre em contato com a pessoa envolvida e descubra se está tudo bem com ela.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

É da natureza de Gêmeos ser comunicativo, estar aberto às novas ideias e se interessar por tudo o que está em volta. Por isso, ouvir a voz interior é o caminho mais curto para desenvolver o seu sexto sentido, principalmente porque precisará dela nos momentos de dúvida. A intuição do seu signo costuma se manifestar quando você escuta algo que parece ter saído de dentro de si.

Conselho: as mil e uma ideias que correm na sua cabeça podem calar a voz interior ou ainda não permitir que ela se manifeste de forma adequada. Não deixe que distrações te impeçam de conversar consigo mesma. Conclua cada ideia que vier na sua mente e elas irão diminuir gradualmente.

Câncer (21/06 a 21/07)

Com forte ligação com o passado devido às influências do seu regente, a lua, as cancerianas manifestam a intuição por meio de dèjá-vus. Isso significa que você pode presenciar situações que considera já ter vivido, sem nunca ter passado por aquilo. Geralmente, esse tipo de sexto sentido aparece para evidenciar algo importante do momento atual em pessoas com grande sensibilidade.

Conselho: acredite na sua sensibilidade, canal fiel que conduz a maioria das suas impressões, porém saiba distinguir os acontecimentos do passado e os dèjá-vus . Aprenda a se abrir mais para o mundo para não ofuscar o seu sexto sentido.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão é um signo que tem carisma e magnetismo. Assim, acaba atraindo as pessoas e, consequentemente, captando as energias alheias com grande facilidade. Há quem consiga captar o astral dos outros ao ouvi-los, vê-los ou tocá-los, e tirar informações importantes dessas impressões sensoriais. Essa manifestação de sexto sentido serve para alertar as leoninas se devem ou não se aproximar de determinada pessoa.

Conselho: dome a mania que tem de elevar o próprio conceito. A arrogância deve ser colocada de lado para não atrapalhar o seu astral. Coloque-se no patamar da humildade e captará melhor as vibrações sutis. Outra dica é procurar não julgar os outros somente pelos fatos passados, mas sentir as energias que os circulam.

Virgem (23/08 a 22/09)

Observador e crítico, esse signo é capaz de ler sinais que muitas outras pessoas não iriam sequer notar. Consegue decodificar mensagens deixadas pelos objetos, pessoas e situações, seja pela posição que ocupam, ações ou fatos. O segredo está na observação dos detalhes, ponto marcante das virginianas.

Conselho: use a sua capacidade analítica e descritiva para ler nas entrelinhas os sinais de tudo o que está ao redor. Além disso, não permita que o excesso de disciplina e organização atrapalhe a sua conexão com o seu sexto sentido. Maneire mais o seu estilo exigente e procure ser mais descontraída.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra é um signo que está sempre em sintonia com o próximo e que consegue notar com facilidade quando algo não está em harmonia. A sua busca pelo equilíbrio em todos os sentidos favorece esse dom, que tem relação direta com sensibilidade e emoção. Seu sexto sentido faz com que perceba essa instabilidade e se coloque à disposição de quem precisa.

Conselho: invista na habilidade natural de chegar ao equilíbrio das coisas e, cada vez mais, verá o seu poder oculto mais sensível às informações externas. Não se anule ou deixe de ajudar quem necessita em favor de outros. Muitas vezes, você recebe avisos da sua percepção, mas deixa de lado se tiver que enfrentar conflitos com as outras pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sensível e enigmático, é da natureza de Escorpião possuir um sexto sentido aguçado. Outra característica é a desconfiança que esse signo tem, fazendo com que procure sempre observar antes de agir. Esses traços da personalidade favorecem o desenvolvimento da intuição da escorpiana. Por isso, é comum ter pressentimentos, que podem servir como um aviso prévio das suas ações.

Conselho: invista na sua aptidão para mergulhar nos seus interesses e desvendar mistérios, o que funcionará como um treino para o seu dom. Outro conselho é ter cuidado com julgamentos parciais. Isso cria barreiras nas suas relações e as pessoas podem se afastar, desencadeando mais desconfiança no seu coração.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Alguns lugares podem conter vibrações positivas ou negativas, dependendo da sua história ou das pessoas que estão lá. Uma característica da intuição desse signo é captar a energia dos ambientes. E, uma das suas qualidades, por vezes, pode ser um defeito se excessiva: a sinceridade .

Conselho: ao perceber que um lugar não está com boas energias, evite falar imediatamente o que te vier à cabeça e meça melhor as suas palavras. Procure usar o seu alto-astral para elevar as vibrações do ambiente. Assim, também será sempre lembrada e querida pelas pessoas que estavam presentes.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Precavido, inteligente e realista, Capricórnio tem habilidade para planejar e atingir objetivos. Só de pensar em um projeto, por exemplo, consegue vislumbrar como será cada passo a ser dado. Essa facilidade em projetar o que deseja para o futuro favorece seu sexto sentido, que é a clarividência. Essa é a habilidade de ver o passado ou predizer o futuro, dependendo da situação e do desenvolvimento mediúnico de cada pessoa.

Conselho: utilize a sua habilidade para se organizar, colocando ordem em metas e ideias, e perceberá melhor as impressões da sua intuição. Não permita que a ambição desmedida atrapalhe a sua clarividência. Querendo atingir os seus propósitos, poderá fechar os olhos para outras perspectivas capazes de contribuir para a sua evolução.

Aquário (21/01 a 19/02)

Uma das marcas de Aquário é ter os olhos voltados para o futuro e estar sempre um passo à frente. Isso faz com que desenvolva o poder de concluir qual será o próximo passo das outras pessoas e, com o tempo, descobrir o que estão pensando; como uma telepatia. Aliada ao raciocínio lógico, a intuição das aquarianas faz com que esse signo entre em sintonia com a mente alheia.

