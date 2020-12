Signos e Greys Anatomy: veja qual personagem mais combina com você

Reprodução: Alto Astral Signos e Greys Anatomy: veja qual personagem mais combina com voc

Grey’s Anatomy é uma das séries mais amadas e populares de todos os tempos. Não é à toa que a trama médica criada por Shonda Rhimes já está lançando sua 17ª temporada e continua emocionando e surpreendendo os fãs. Os principais motivos para tanto sucesso são os personagens, cada um com uma personalidade única e, ao mesmo tempo, todos “gente como a gente” – e pertencendo a diferentes signos .

Com suas histórias, fraquezas e motivações, os médicos do “Grey Sloan Memorial Hospital” têm tudo a ver com as características do zodíaco. Pensando nisso, listamos qual signo corresponde a cada um deles. Mas, fique tranquila, você não encontrará nenhum spoiler nas linhas abaixo. Descubra agora!

Personagem de Grey’s Anatomy de cada signo

Fotos: Divulgação/ABC

Áries – Miranda Bailey

Dinâmica, inquieta, impaciente e sente vontade de agir o tempo todo. As nativas do signo de Áries acreditam que as coisas precisam ser feitas para ontem. Além disso, são enérgicos e têm muita alegria de viver. Por isso, as pessoas adoram ter uma ariana ao lado. Assim como a Bailey, é uma líder nata, motivada e muito leal aos amigos e colegas.

Touro – Alex Karev

Muito determinados e pacientes, os taurinos são pessoas batalhadoras. Gostam de se dedicar ao trabalho e enfrentam as dificuldades com garra e coragem; igual ao Alex em Grey’s Anatomy. Dificilmente abandonam algo ou alguém no meio do caminho, gostando de estabilidade e tranquilidade. Quem é de Touro trabalha duro, é motivado e inspirador.

Gêmeos – April Kepner

Assim como a April, geminianas são comunicativas, descontraídas e gostam de fazer todo mundo se sentir bem. Têm uma grande capacidade de adaptação e muita energia para levar os projetos adiante. São pessoas versáteis, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando desempenham algo que consideram interessante, são muito empolgadas no que fazem, mas quando o serviço perde a graça, podem abandonar tudo para buscar outra motivação.

Câncer – Derek Shepherd

Esse signo tem uma ligação muito forte com os parentes próximos, sendo a família uma das coisas mais importantes da vida. É uma pessoa sensível, que vive distribuindo amor e atenção, além de ser muito dedicado a tudo… Familiares, carreira, trabalho e amigos. Mesmo assim, nativos de Câncer são ambiciosos e gostam de batalhar para alcançar os objetivos, ou seja, tudo a ver com o Derek em Grey’s Anatomy. Prudentes e intuitivos , conseguem sentir o que as pessoas precisam e por isso têm ótimas chances de sucesso.

Leão – Cristina Yang

Leoninas gostam sempre de chamar atenção. Adoram brilhar e nunca passam despercebidas onde chegam. Além disso, têm um magnetismo poderoso, que atrai pessoas aonde quer que esteja. Esse signo gosta de ter suas qualidades apreciadas e reconhecidas na vida social, amorosa e profissional. Assim, não tem medo de trabalhar duro para conseguir alcançar seus objetivos. A cara da Cristina! Entretanto, estão sempre querendo mais desafios, mais poder e mais reconhecimento.

Virgem – Meredith Grey

Esse signo tem um talento absurdo para se ligar aos detalhes. Nada passa despercebido pela sua observação, além de ser muito intuitivo, organizado e prático. Geralmente não age por impulso, já que precaução e cuidado são características da sua personalidade (e da Meredith). Virginianas são muito inteligentes e superleais aos amigos e parceiro(a), além de demonstrarem amor e comprometimento por aquilo que acreditam e aqueles que gostam.

Libra – Richard Webber

Librianos têm uma postura diplomática, gostando de manter a paz ao redor. Com um enorme dom para ponderar, sabem lidar com situações difíceis , são muito gentis e gostam de viver a vida de forma descontraída, tentando ser feliz a cada momento. Nativos de Libra agem com justiça no ambiente de trabalho, não têm medo de dividir suas opiniões e resolvem as coisas com cuidado e equilíbrio. Não é à toa que Webber foi chefe de cirugia do hospital por tanto tempo em Grey’s Anatomy.

Escorpião – Callie Torres

Nativas de Escorpião são extremamente decididas, não gostam de desistir dos planos e, por mais que surjam obstáculos no caminho, não desanimam. Têm muita disposição para lutar por suas metas e fazem questão de serem independentes, por isso não curtem que as pessoas palpitem sobre sua vida. No trabalho, gostam de estar no comando, mas são sempre dedicadas e perspicazes. Assim como a Torres, têm uma postura firme, mas intensa, e energia de sobra.

Sagitário – Owen Hunt

Esse signo tem um gosto especial por aventuras, diversão, adora ousar, viver novas experiências e aproveitar a vida como se não houvesse amanhã. É uma pessoa inteligente e muito sincera, o que tem tudo a ver com o Hunt em Grey’s Anatomy. Não tem medo de expressar sua opinião e é superconfiante. Na vida profissional, faz questão de se envolver em tudo e incentiva sempre o trabalho em equipe, mas pode ficar aborrecido se as coisas não saem do seu jeito.

Capricórnio – George O’Malley

Os nativos desse signo são pessoas ambiciosas, mas que gostam de segurança e não curtem mudanças bruscas. Competentes e responsáveis, levam muito a sério seus compromissos e se esforçam muito para alcançar os objetivos, principalmente no trabalho. Entretanto, não têm tanta pressa de fazer acontecer já que, assim como o O’Malley, são bem pacientes.

Aquário – Arizona Robbins

Aquarianas, muitas vezes, sentem-se incompreendidas, têm ideais elevados e às vezes se importam mais com o futuro da sociedade do que com si mesmas. Seu objetivo é batalhar para viver em um mundo melhor, sendo muito criativas, e sua visão futurística e inovadora faz com que tenham ótimos resultados no trabalho. Gostam de se envolver com as pessoas e são muito dedicadas. Existe signo mais a cara da Arizona?

Peixes – Maggie Pierce

A pisciana é extremamente solícita e nunca deixa de apoiar alguém que ama ou que precisa dela. Da mesma maneira que a Maggie, tem um sentimento de solidariedade muito forte, além de uma grande intuição e um coração enorme. No trabalho, corre em busca de seus ideais e só faz aquilo que realmente acredita e ativa sua fé de alguma forma.

Como são apenas 12 signos do zodíaco, alguns personagens marcantes da série tiveram que ficar de fora da lista dos signos de Grey’s Anatomy . Entre eles estão Lexie Grey, Mark Sloan e Amelia Shepherd. Sentiu falta de mais alguém?

Esperamos que você tenha se identificado com o seu personagem favorito de acordo com a astrologia também. Para saber mais sobre as suas características de maneira individual, faça o seu mapa astral completo aqui !

