Signos ciganos: conheça a personalidade de cada um

A cultura do povo cigano sempre despertou curiosidade nas pessoas. Os costumes, bem como as tradições ligadas ao misticismo , são características únicas desse povo e, por essa razão, devem ser respeitadas e valorizadas.

Uma das particularidades dessa cultura são os signos ciganos . Cada data do ano é representada por um elemento que faz parte da vida cotidiana deles e/ou da história que envolve as suas tradições.

Assim, descubra qual é o seu signo cigano por meio do dia do seu aniversário . Você irá identificar traços de personalidade que combinam com o símbolo do seu signo cigano.

Confira a personalidade do seu signo cigano

TAÇA – 21/01 a 19/02

Você é uma pessoa que tem grande desejo por independência. Seu coração é tomado pela bondade e, assim, valoriza as pessoas que estão ao seu redor. A criatividade é o caminho para o seu sucesso; desperte as suas emoções e coloque as suas ideias em prática, porque elas podem trazer grande inovação para o mundo. Seu espírito é tão puro que uma das suas missões da vida é ajudar os outros. Apenas tome cuidado com o excesso de orgulho.

CAPELA – 20/02 a 20/03

Não veja a sua sensibilidade como algo negativo. Utilize-a ao seu favor, porque ela pode impulsionar o seu crescimento. Você consegue ver detalhes que são invisíveis para as outras pessoas. Sua intuição é tão forte que é capaz de despertar seus outros dons, como os artísticos. A espiritualidade é algo que chama a sua atenção, pois você tem a habilidade natural de se conectar facilmente com o divino. Consegue propagar amor e traz mais alegria para a vida das pessoas.

PUNHAL – 21/03 a 20/04

A persistência é uma das suas grandes habilidades. Afinal, é assim que você consegue vencer as lutas, já que seu espírito é igual ao de um(a) guerreiro(a). Há muita força dentro de você, então, coloque para fora essa energia! Utilize a sua impulsividade para vencer os medos e sair da zona de conforto. Você sabe qual é o seu valor e, por essa razão, não deixa as dores impedirem o seu crescimento. Superação é a sua palavra chave.

COROA – 21/04 a 20/05

Você não nasceu para servir, mas para ser dono(a) das riquezas. Quer uma vida confortável e trabalha com amor para realizar esse desejo. Não tem medo de encarar as lutas, principalmente se souber que o resultado delas dará lucros para a sua vida financeira . Há muitos sentimentos dentro de você e, por vezes, é difícil controlar a intensidade deles, não é? Cuidado para não focar demais no exterior das pessoas, acredite, o interior sempre vale mais a pena.

CANDEIAS – 21/05 a 20/06

Você tem o dom de jogar luz onde há escuridão. É uma pessoa que consegue ter ótimas ideias, especialmente nos momentos de dificuldade. Isso porque sua mente tem muita clareza e sabedoria, então, o melhor é continuar a desenvolver essas características por meio do estudo. O conhecimento é a única coisa que ninguém consegue roubar de você! Faça da sua versatilidade o seu ponto forte.

RODA – 21/06 a 21/07

Intuição , essa é a característica que te define. Ouvir a voz do coração pode te ajudar a sair dos problemas e/ou mudar o rumo da vida. Experimente dar mais valor, também, aos seus sentimentos. Você é emotivo(a) e há um motivo para isso: você tem maior capacidade de se conectar com as pessoas por meio dos seus sentimentos. Tem tendência a ser nostálgico(a); olhe com amor para o seu passado e utilize os ensinamentos das suas experiências para viver o presente com mais tranquilidade e sabedoria.

ESTRELA – 22/07 a 22/08

A estrela de seis pontas é o elemento que representa o seu signo. Você é um ponto de luz na vida das pessoas. Consegue atrair a atenção com bastante facilidade e, por isso, pode se dar bem onde estiver – já que tem um astral muito elevado. Para isso, precisa saber utilizar todo esse poder ao seu favor, ok? Não tente controlar as pessoas, em vez disso conquiste a empatia delas com o seu charme.

SINO – 23/08 a 22/09

Por muito tempo o sino foi usado para marcar o tempo. Até hoje é comum ouvir o som dos sinos das igrejas em determinadas horas do dia. A pontualidade, então, representa o seu signo. É capaz de ter muito controle do seu tempo, para melhor ser produtivo . Organizado(a), não consegue viver na bagunça, seja material quanto emocional. Acredita que cada coisa tem o seu lugar e tem prazer de analisa cada detalhe com muita atenção.

MOEDA – 23/09 a 22/10

Sabe os dois lados da moeda? Pois é, você tem a habilidade de observar os dois aspectos antes de tomar uma decisão. Dessa forma, você consegue ser uma pessoa justa consigo mesma e com os outros. Enquanto o lado “coroa” da moeda representa o seu campo espiritual, a parte “cara” condiz com a riqueza. Assim, você tem o dom de caminhar pelos caminhos materiais e espirituais com tranquilidade, sem perder o equilíbrio das energias.

ADAGA – 23/10 a 21/11

Você é cheio(a) de determinação, força de vontade e esperteza. Consegue aproveitar as oportunidades com bastante jogo de cintura. A adaga é dada para os jovens como um rito de passagem para a vida adulta. A transformação, então, faz parte da sua essência! Tem uma presença marcante, porém há um mistério que envolve a sua personalidade. É dificíl adivinhar os seus pensamentos e as suas próximas ações e, assim, os inimigos não têm chances contra você.

MACHADO – 22/11 a 21/12

O machado é capaz de quebrar os obstáculos e, por essa razão, você tem o dom de derrotar as adversidades para alcançar a liberdade. Há muita energia vital dentro do seu coração e ela te faz querer sair por aí em busca de aventuras. Isso porque você precisa se sentir vivo, em todos os sentidos! Não consegue ficar muito tempo em um único lugar; explorar e descobrir é o seu lema. A felicidade é a sua companheira e até nos momentos de maior aflição, ela está com você!

FERRADURA – 22/12 a 20/01

A sorte está ao seu lado. Trabalhe, porque seus esforços são a manifestação da sua virtude. Além disso, será no seu trabalho que você encontrará satisfação. Porém, também dê atenção aos outros campos da vida, beleza? Você é uma pessoa prudente e sólida, por isso, pode se tornar o porto seguro de alguém. Não é fácil conquistar a sua confiança. O planejamento é algo que você valoriza bastante, mas que tal sair um pouco mais da linha para aproveitar a sua sorte? Grandes conquistas te esperam!

