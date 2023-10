Roberta Struzani Significado e história do Halloween

O Halloween é uma tradição praticada há mais de 3 mil anos, iniciada pelos povos Celtas, e celebrado na noite de 31 de outubro. No entanto, o nome original da data, usado por esses povos, era Samhain .

A palavra Halloween foi adaptada ao longo do tempo, por conta do Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro, que em inglês significa All Hallows Eve , cuja abreviação se tornou Halloween.

A prática de se fantasiar nessa data se deu justamente pela crença que os celtas tinham de que, na noite do dia 31 de outubro, o véu que cobre o mundo astral e a Terra deixava de existir exatamente à meia-noite.

Para se proteger de possíveis perigos, os celtas se cobriam com peles de bichos e máscaras de Deuses para não serem reconhecidos por espíritos ruins, já que neste momento eles teriam mais facilidade de fazer “travessuras” com os seres da Terra.

Essa prática, então, começou a ser adotada e é perpetuada até hoje, por meio das fantasias usadas no dia de Halloween, mas também por meio de rituais e celebrações que simbolizam o início de um novo ciclo, época de desapegar.

Samhain é o ano novo dos povos celtas

O Samhain é uma das quatro datas mais importantes do ano para as antigas religiões pagãs, como celtas e druidas.

Esses povos acreditavam que somos filhos da terra e que sofremos influência de todas as transformações ocorridas na natureza, como as mudanças das estações do ano, por exemplo.

O Samhain era uma das datas mais importantes, pois representava o fim da colheita para os povos celtas, quando um ciclo termina para que outro novo se inicie. É o ano novo céltico.

Por isso, é uma data que carrega uma forte energia. Isso porque os celtas acreditavam que todos os pedidos realizados à meia-noite do dia 31 de outubro tinham mais chances de serem realizados .

Práticas para se conectar à energia de Samhain

A crença de que nesta ocasião não existe o véu entre o mundo astral e a Terra pode ser interpretada como a oportunidade para que você escolha e manifeste o que quer da sua vida.

Sendo assim, aproveite a energia especial para se conectar com as energias das deusas mitológicas:

Faça um banquete de doces em casa . Melhor ainda se eles forem caseiros, pois os alimentos receberão sua energia e intenção no preparo.

. Melhor ainda se eles forem caseiros, pois os alimentos receberão sua energia e intenção no preparo. Mentalize que as deusas mitológicas estão trazendo boas influências para você e para sua família.

estão trazendo boas influências para você e para sua família. Faça uma faxina na sua casa , no sentindo de desapegar (deixar morrer) o que não serve mais, para abrir seus caminhos. Veja aqui o passo a passo desse ritual.

, no sentindo de desapegar (deixar morrer) o que não serve mais, para abrir seus caminhos. Confeccione um Jack O Lantern, que é a abóbora iluminada por uma vela em seu interior, símbolo típico do Halloween (foto abaixo). Então, coloque-o na frente da sua casa para pedir as boas-vindas dessa data e desse novo ciclo que se inicia na vida de todos.

A seguir, sugiro mais alguns rituais para você manifestar o que deseja, seja amor e prosperidade, mais calma ou sonhos.

Rituais para manifestar

Existem diversas Deusas de várias mitologias, mas no dia de Halloween ou Samhain vale se conectar com a energia das Deusas celtas. Conheça abaixo algumas:

Energia de amor e prosperidade: conecte-se com a energia da guerreira Freya, deusa nórdica do amor, beleza, sedução e riqueza. Na noite do Samhain, faça seus pedidos para esta poderosa figura mitológica.

conecte-se com a energia da guerreira Freya, deusa nórdica do amor, beleza, sedução e riqueza. Na noite do Samhain, faça seus pedidos para esta poderosa figura mitológica. Para acalmar a vida e sair do estresse: mentalize seus pedidos para Aine, Deusa celta e Rainha das Fadas. Ela também é a Deusa mais apropriada para atender os pedidos das crianças , já que carrega a inocência e a pureza das fadas.

mentalize seus pedidos para Aine, Deusa celta e Rainha das Fadas. Ela também é a Deusa mais apropriada para atender os pedidos das crianças , já que carrega a inocência e a pureza das fadas. Foco na realização de objetivos e sonhos: a Deusa mais indicada é Epona, Deusa celta dos cavalos. Ela ajudará você a ir ao encontro dos seus objetivos (se precisar de ajuda para encontrá-los, leia as dicas aqui) .

a Deusa mais indicada é Epona, Deusa celta dos cavalos. Ela ajudará você a ir ao encontro dos seus . Para situações de família: nesse caso, quem pode lhe ajudar é a Deusa mãe Arianrhod. Ela tem como símbolo a coruja, que além de ser muito sábia, ainda consegue enxergar além do que os olhos podem ver. Essa Deusa tem o dom da visão e é ideal para harmonizar a vida em família. Mentalize seus pedidos para ela na noite de Samhain.

Curiosidade: “Gostosuras ou Travessuras?”

A prática de oferecer doces no Halloween, que costuma ser mais presente na América do Norte, na qual as crianças batem de porta em porta e dizem: “Gostosuras ou Travessuras?”, também tem origem no Samhain.

Nessa data, as mães e mulheres celtas preparavam um doce chamado “ bolo das almas ” e davam para as crianças, em troca de orações para algum ente querido já falecido, com o intuito de oferecer luz para quem se foi.

Essa prática foi então adaptada pelos cristãos para o Dia de Finados (02/11) , comemorado logo após o Samhain. No Dia dos Mortos, as pessoas costumam visitar os túmulos de entes queridos e, ao invés de oferecem bolos para crianças, levam flores para quem se foi.

Como é possível perceber, as práticas realizadas pelas culturas antigas foram adaptadas ao longo do tempo e não devem ser temidas. Não tenha medo do desconhecido e aproveite seu Halloween da melhor forma. Feliz Samhain a todos!

