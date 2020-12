Significado dos símbolos de Natal: descubra o que a decoração representa

Reprodução: Alto Astral Significado dos smbolos de Natal: descubra o que a decorao representa

Finalmente chegou uma das datas mais aguardadas do ano. Agora que a casa já está totalmente decorada para o dia de hoje, você já parou pra pensar no significado dos símbolos de Natal ? Existem vários tipos de enfeites que tomam conta do ambiente no mês de dezembro – e nem sempre pensamos no que eles realmente representam. Saiba agora o que cada item da decoração natalina significa e aproveite para compartilhar com a família!

Confira o significado dos principais símbolos de Natal

Sinos

Foto: Pixabay

Os sinos sempre estão presentes na árvore de Natal e simbolizam o anúncio da chegada de Jesus, servindo também para proclamar as festividades da Igreja.

Velas

Foto: Pixabay

As velas representam a luz que veio ao mundo, ou seja, Cristo. Quando acesas, significam o nascimento de Jesus e, queimadas, expressam seu sacrifício por nós, em redenção aos nossos pecados.

Presentes

Foto: Pexels

Os presentes que trocamos todo ano, na verdade, significam as dádivas que os três Reis Magos levaram ao menino Jesus: a mirra, o ouro e o incenso.

Árvore

Foto: Pixabay

A árvore de Natal é um pinheiro que mantém as folhas verdes tanto no verão quanto no inverno. Por isso, representa a esperança!

Presépio

Foto: Pixabay

O presépio significa a simplicidade do lugar em que o Menino Jesus nasceu, mesmo sendo filho de Deus, além de representar uma vida sem luxúria. Apenas no dia de hoje (25) que a manjedoura recebe a imagem de Jesus.

Estrela

Foto: Pexels

A Estrela de Belém fica no topo da árvore de Natal, por ter guiado os três Reis Magos em busca do menino Jesus, e também para que possamos observar os sinais e a luz sempre enviada por Ele para iluminar as nossas vidas.

Bolas de Natal

Foto: Pixabay

As bolas como enfeite simplesmente representam os frutos da árvore natalina.

Guirlanda

Foto: Pixabay

A guirlanda é representada a partir do significado das cores… O verde significa a vida e, o vermelho, a proteção. Por isso, pendurada em algum lugar da casa, simboliza a vida eterna!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha