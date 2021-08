Sigefes e e-Docs passam funcionar de forma integrada

A partir da próxima segunda-feira (09), o Sistema de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (Sigefes) e o Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) passam a funcionar de forma integrada. A mudança facilita e agiliza os procedimentos de trabalho que envolvem as duas plataformas.

Com a integração, os servidores que utilizam o Sigefes poderão realizar o entranhamento de documentos emitidos no sistema de gestão de finanças diretamente nos processos do e-Docs, não havendo mais necessidade de salvar os arquivos no computador, fazer o upload de cada um deles no e-Docs, para então concluir essa tarefa.

O consultor do Tesouro Estadual, Gilmar Hartwig, informou que a integração não interfere na forma de acesso aos sistemas. “O acesso permanece o mesmo. Mas, para realizar o entranhamento de documentos do Sigefes direto nos processos do e-Docs, será necessário efetuar o login nas duas plataformas”, explicou.

“O entranhamento de documentos do Sigefes no e-Docs é um procedimento realizado constantemente pelos servidores que atuam em Grupos Financeiros Setoriais, o GFS, de Planejamento e Orçamento, o GPO, além de setores equivalentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. A integração dos dois sistemas otimizará a rotina de trabalho desses profissionais e dará mais celeridade aos processos”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Os servidores que tiverem dúvidas sobre a integração dos sistemas poderão registrá-las no canal “Fale Conosco”, na opção “Orientação Contábil e Financeira”, disponibilizada no site www.sefaz.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seger

Vitor Possatti Rodrigues

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Sefaz

Alexandre Lemos / Giordany Bozzato

[email protected] / [email protected]