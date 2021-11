Show de João Gomes tem sexo, nudez e pelado em loja, vídeos

Um show do cantor João Gomes virou assunto no Twitter na tarde desta quinta-feira (25). Isso porque, de acordo com internautas que compareceram ao evento, houve desde pessoas fazendo sexo no meio de todos até fãs queimados com fogos de artifício.

De acordo com internautas, o evento teria acontecido em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A agenda de shows do cantor aponta que ele se apresentou no local no dia 13.

Tudo deu início quando uma jovem, chamada Ana Beatriz, publicou um vídeo no TikTok sobre sua experiência no show. Nas imagens, ela diz que teve uma das mãos queimadas por fogos de artifício, que teriam sido disparados pela produção do cantor no palco.

O que peste aconteceu no show de João gomes em Mossoró que tá todo mundo falando? 🧐 — gabo (@gabopantaleao) November 25, 2021

Ana Beatriz também afirma que sua amiga foi roubada, além de dizer que esse foi “o pior show de sua vida

O assunto logo foi parar no Twitter, e outros internautas compartilharam vídeos e comentários sobre os supostos acontecimentos conturbados do show.