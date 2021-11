Show de Anitta na Copa Libertadores tem opiniões mistas na internet

Reprodução Anitta se apresenta no fim da Copa Libertadores 2021

Neste sábado (27), Anitta realizou o show de abertura da final da Copa Libertadores 2021, disputada no Uruguai por Palmeiras e Flamengo. O show durou cerca de cinco minutos e fez parte do esquenta para o início da partida. Saiba por onde assistir a partida no Brasil .

Anitta apresentou as músicas “Bola Rebola”, “Me Gusta” e “Combatchy” para o público presente no Estádio Centenário, em Montevidéu. Como a apresentação foi transmitida pela televisão, alguns trechos das letras precisaram ser censuradas. O show da cantora já foi disponibilizado na íntegra na internet.

Logo depois do show, as baterias dos times pisaram no gramado tocando a música “Baile de Favela”. Vale lembrar que Anitta é considerada como a musa do Flamengo. No entanto, a cantora não é torcedora do time.

Nas redes sociais, a cantora foi bastante elogiada pelos fãs e teve até quem assumiu que só estava sintonizado no jogo para assistir o show de abertura.

Foi só eu que me arrepiei na perfomance da Anitta na Libertadores? — INSTA: @danillotrin (@danillotrin) November 27, 2021





Anitta serviu nessa apresentação da final do libertadores. Ela é a rainha — AGATHA BS (@Agathabsiqueira) November 27, 2021





eu vendo a libertadores só por conta da anitta pic.twitter.com/F7xYTtawZK — joao pedro ❤️‍🔥 (@joao_nitto) November 27, 2021





Leia Também









Nunca faz mal reconhecer os fatos!! Anitta e dona de uma grandeza que jamais pode ser esquecida. Uma artista completa e dona de uma versatilidade incrível, tentar descredibiliza sua trajetória e contribuição para o mercado brasileiro e pura inveja. ANITTA NA LIBERTADORES — Thomas 🍑 (@Thomasvittar) November 27, 2021

No entanto, outros internautas não ficaram tão felizes quanto ao trabalho feito pela cantora. As críticas nesse sentido afirmaram que Anitta estava “de má vontade” para estar no local. Outros internautas se incomodaram com as coreografias sensuais — neste caso, alguns fãs defenderam a cantora de assédios e comentários considerados machistas. Entre os que não gostaram da apresentação de Anitta está um deputado estadual bolsonarista Bruno Engler.

Anitta na apresentação da Libertadores foi quase essa vibe!! pic.twitter.com/6bk5tarpTx — Rayne🤸‍♂️ (@RayneArouca) November 27, 2021









os véio e os hétero top se mordendo com a anitta na libertadores, a banheira do gugu mostrando vários cuzão domingo a tarde ceis gostavam né — Фернандa 🏁 (@frezao) November 27, 2021





Lixo de abertura da final da Copa #Libertadores , @Anitta envergonhando o Brasil. #LibertadoresNoSBT — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) November 27, 2021

Eu não entendo como a Anitta usou tanta energia e tempo da carreira dela pra falar espanhol perfeitamente (o que ela faz), mas não pra melhorar o canto dela. Foi muito ruim na Libertadores, tudo desafinado e nasal, eu não consigo entender — Lu.SAYS 💃 (@Lei_SAYS) November 27, 2021

Esta não é a primeira vez que Anitta se apresenta em uma final de Copa Libertadores. Em 2019 ela também abriu a partida, que aconteceu em Lima, no Peru. Naquele ano, o próprio Flamengo venceu a partir por 2 a 1, derrotando o River Plate.