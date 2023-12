Show com big band no pátio da Fames marca encerramento do ano

A poucos dias do encerramento do ano letivo da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a comunidade acadêmica aguarda uma grande apresentação da Fames Jazz Band, no espaço externo da faculdade, para celebrar mais um ano de atividades. O concerto acontece nesta terça-feira (12), a partir das 19 horas.

Sob a regência do professor Maurício Figueiredo, o grupo apresenta composições de João Bosco, Tito Puente, Quincy Jones e outros expoentes da música mundial, com direito a um grande naipe de saxofones, trombones e trompetes, no melhor estilo das big bands.

Atualmente, o grupo conta com 25 instrumentistas, além do solista/cantor Alisson Xavier. Durante esta temporada, a banda fez diversas homenagens, direcionando seu repertório às obras de grandes ídolos. O concerto e encerramento reúne uma “coleção” com as melhores canções tocadas durante o ano e algumas novidades. O show é aberto ao público.

Serviço:

Concerto de encerramento de 2023 com a Fames Jazz Band

Dia: 12/12 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Área externa da Fames – Praça Américo Poli Monjardim, 60 – Centro de Vitória.

O evento é gratuito

