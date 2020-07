Shoppings reabertos no Brasil são 86% em meio à quarentena

Agência Brasil Reabertura dos shoppings começou em abril









Um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) desta terça-feira (28) mostra que 496 estabalecimentos em 187 cidades do todo o País já estão reabertos em meio à pandemia da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

De acordo com as informações da associação, essa quantidade corresponde à 86% do total de shoppings do Brasil. As últimas reaberturas ocorreram nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT), Blumenau (SC) e Valinhos (SP).

No Estado de São Paulo, principal mercado do País, são 170 unidades em funcionamento em 62 municípios.

A reabertura do comércio passou a ocorrer pouco a pouco no Brasil desde abril. A retomada começou após a suspensão de parte dos decretos publicados por prefeituras e governos estaduais proibindo o funcionamento das unidades com o objetivo de de reduzir a circulação de pessoas e a transmissão do novo coronavírus.

Segundo a Abrasce, as vendas no setor estão, em média, 58,2% abaixo do nível de antes da Covid-19. O resultado foi atualizado até o fim da primeira semana de julho. Até essa data, o País tinha 425 shoppings reabertos, 74% do total.