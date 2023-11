Divulgação Shopee lança campanha +Negritude no mês da consciência negra

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, anuncia o lançamento da +Negritude, uma página com produtos de empreendedores negros e outras coleções voltadas também para pessoas pretas. A iniciativa tem como objetivo dar mais visibilidade a esses itens e seus vendedores no mês da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, os usuários terão cupons de descontos para compras acima de R$ 40 em produtos comprados no espaço.

Ação +Negritude

A ação foi concebida em colaboração com o grupo de equidade racial com colaboradores da Shopee, para destacar e celebrar a diversidade afro-brasileira. A página +Negritude funcionará como um espaço dedicado a produtos relacionados à cultura negra, em que os compradores poderão encontrar uma variedade de itens de diferentes categorias como moda, beleza, decoração, livros, arte e muito mais. No dia 20 de novembro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Shopee disponibilizará cupons de desconto de até R$ 10 OFF para os usuários desfrutarem de compras acima de R$ 40 em produtos da página.

A página +Negritude terá as seguintes seções:

Negritude Empreendedora : essa coleção dará prioridade aos vendedores pretos na plataforma, destacando suas histórias e produtos.

Meu Cabelo Meu Poder : área destinada a produtos para cabelo, com prioridade para a Salon Line e laces para cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Meu Brilho : produtos de skincare adequados para diferentes tons de pele e texturas.

Meu Estilo : seção com ênfase em moda masculina e acessórios que representam a cultura afro-brasileira.

Minha História : apresentará uma seleção de livros escritos por autores negros e que abordam temas relevantes para a comunidade negra.

As coleções especiais da página +Negritude ficarão disponíveis de 01 a 30 de novembro no app da Shopee.

Fonte: Mulher