Shirley Mallmann encontra no boxe um aliado para a boa disposição; confira aqui

Way Model/Divulgação Shirley Mallmann





Pioneira em levar o sex appeal brasileiro para as passarelas internacionais, Shirley Mallmann vem chamando atenção de fãs e seguidores: no auge de seus 44 anos, a top model, que vive nos Estados Unidos há mais de duas décadas com seus dois filhos, Axil e Ziggy, e o marido, Zaiya Latt, tem praticado o pugilismo para exercitar o corpo e, sobretudo, a mente. “Comecei a fazer porque queria provar algo diferente, estava cansada da academia habitual”, começou dizendo.





Sob a tutela de Kristian Vasquez, bicampeão do Golden Gloves, a gaúcha tem se dedicado aos treinos há dois meses: “Aprendi que a modalidade é muito boa para a mente, e, para mim, é quase uma meditação! Atualmente, onde a busca por bem-estar e equilíbrio é cada dia mais importante, foi uma descoberta fascinante”, destacou a modelo, lembrada até hoje como a dona da silhueta que inspirou o estilista francês Jean Paul Gaultier a criar o frasco do icônico perfume Classique.