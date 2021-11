Shay de Casamento às Cegas diz curtir beijo grego e orgia com homens e mulheres

Netflix Shayan de Casamento às Cegas

Shayan, ex-participante de “Amor às Cegas Brasil”, fez revelações sexuais para lá de inusitadas recentemente. Em entrevista ao podcast de Gabi Prado, no YouTube, ele declarou gostar de beijo grego, já ter feito ménage e diferentes maneiras de sexo grupal, com mais de uma mulher e até envolvendo a participação de homens.

O assunto começou quando a anfitriã questionou os convidados, Shayan, Rodrigo Vaisemberg e Thiago Rocha, todos de “Casamento às Cegas”, sobre o gosto pelo “fio terra”, que consiste em acariciar e/ou penetrar [com um dedo] o cônjuge no ânus. Rodrigo e Thiago foram sucintos e negaram gostar da prática sexual. Shayan, por sua vez, aproveitou a deixa para mostrar desinibição. “Não, mas o beijo grego eu curto, é bom. O beijo grego é ótimo, beijo grego é bom demais”, respondeu o empresário, que gerou risos entre os presentes.

Durante sua participação no programa de Gabi Prado, o reality-star ainda fez revelações bem desinibidas a seu respeito. “Já fiz [de tudo um pouco], fiz ménage e já fui também para casa de swing […] Já fiz com três caras e uma mulher, três mulheres e eu, três mulheres e dois caras, surubão mesmo”, revelou ele, que declarou estar solteiro atualmente.

Alerta de spoiler

Shayan e Ana em Casamento às Cegas

Shayan e Ana Prado, sua noiva no programa da Netflix, terminaram a experiência brigados, trocando uma série de alfinetadas e acusações no altar. O empresário chegou a dizer que está passando por tratamento psicológico devido aos acontecimentos pós-término do programa. Sobre isso, ele declarou que foi mal interpretado pelo público.

“Tem palavras e gírias de vocês que eu não sei. Eu não sabia que se você falar para uma mulher: ‘Você cuida de mim como a minha mãe’ era feio. Eu só fui saber disso depois do programa com as pessoas me atacando”, explicou ele no “Reencontro”, visivelmente abalado com a situação.

Ana Prado, por sua vez, também sofreu com a relação. A modelo acusou o empresário de ter xingado sua filha. “Não adianta nada você dizer isso se quando estamos sem câmera você chama minha filha de retardada, de imbecil e de idiota”. A relação dos dois dividiu opiniões na internet. Apesar do que foi mostrado pelo programa, alguns fãs preferiram não tomar partido.