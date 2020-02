Shampoo de limpeza profunda reduz oleosidade; veja como e quando usar

A planta maca peruana, cientificamente Lepidium Meyenii, é um tubérculo cultivado nas montanhas do Peru e em grandes altitudes, como na Cordilheira dos Andes. Para consumo, encontramos ela por aí após ser seca e transformada em forma de pó ou cápsulas.

Promperu A maca peruana é um suplemento alimentar conhecido por promover saúde e bem-estar; veja mais detalhes

A planta andina entrou para a lista de queridinhas dos superalimentos. Com diversas promessas, entre elas o aumento da libido, será que a maca peruana realmente merece toda a atenção que tem ganhado ao longo dos últimos anos?

Benefícios da maca peruana

“Ela possui diversos benefícios, como exemplo, é rica em fibras e inúmeros nutrientes, incluindo vitamina C , cobre e ferro. Além desses nutrientes essenciais, o alimento contém diversos compostos bioativos. Glucosinolatos e polifenóis também são encontrados na planta”, diz a engenheira química, Evelin Egedy, responsável pelo desenvolvimento de produtos da empresa Schraiber.

A maca peruana pode ser utilizada para controle de diabetes, em dietas de emagrecimento , no aumento do desempenho físico, na diminuição dos sintomas da menopausa, no aumento da fertilidade masculina, entre outros.

Como consumir

Segundo a especialista, a dose ainda não foi estabelecida, porém pode ser consumida, de forma geral, entre 1,5 a 5g por dia. “É importante ressaltar a importância de sempre consultar um profissional da área de saúde, para entender a dose ideal, suas necessidades, e não ingerir em grandes quantidades desnecessárias”, diz Egedy.

Ela ainda faz um alerta de cuidado extra se você for gestante, lactante ou apresentar problemas de saúde.

Afrodisíaca: a maca peruana aumenta a libido?

O alimento também traz benefícios para pessoas com disfunção erétil (DE). Um estudo divulgado no Journal of Andrology analisou homens com o problema, e aqueles que consumiram por quatro meses a maca peruana melhoraram o desempenho sexual em comparação com aqueles que não tiveram acesso ao tubérculo.

Mulheres que estão entrando na menopausa, período em que a menstruação cessará permanentemente e com muitas alterações hormonais, podem sofrer com sintomas desagradáveis. Isso ocorre porque há um declínio natural do estrogênio nessa fase. “A maca peruana pode aliviar sintomas típicos da menopausa, pois equilibra os níveis hormonais”, diz a profissional. “E também interfere no metabolismo ósseo, inibindo a desmineralização-perda de elementos minerais importantes como flúor e cálcio -, diminuindo a fadiga e deixando o corpo mais hidratado”, completa.

Maca peruana engorda?

A ingestão da maca peruana pode aumentar o nível da sua performance. Com o aumento da performance e todos os outros complementos do superalimento , a maca pode, sim, aumentar o peso. “Pode trazer ganho de massa muscular , força, energia e performance na atividade física”, diz Egedy.

Apesar de ser rica em carboidratos, ela tem muitas fibras, que aumentam a nossa saciedade, reduzindo a fome.

Tem alguma restrição para consumo?

Como a maca pode afetar o funcionamento de certos hormônios, mulheres com condições sensíveis a hormônios, incluindo endometriose, miomas uterinos e certos tipos de câncer, devem conversar com seu médico antes de usar a maca. As mulheres que estão grávidas ou amamentando também são incentivadas a proceder com cautela.

Mas no geral, não há nenhum problema. ” A maca peruana é um suplemento alimentar que vai promover saúde e bem estar. Com os efeitos da maca, você vai ter bons ganhos a saúde em geral e também na performance, ainda mais se aliado a uma dieta balanceada e atividades físicas regulares”, diz a especialista. Mas atenção: não deixe de buscar a indicação de um médico ou nutricionista sempre.