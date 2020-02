Shakira e Jennifer Lopez são acusadas de incitar o tráfico sexual em show

Como de costume, todos os anos o intervalo do jogo do Super Bowl é marcado por um grande show. Este ano, quem brilhou nesse grande evento esportivo foram as cantoras Shakira e Jennifer Lopez. A performance das artistas, que aconteceu no dia 2 de fevereiro, foi muito elogiada, mas voltou a ser assunto por conta de uma polêmica.

Jennifer Lopez e Shakira foram a atração do Super Bowl de 2020





De acordo com a CNN , a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos recebeu mais de 1,3 mil reclamações de telespectadores que não gostaram da apresentação realizada por Shakira e Jennifer Lopez no intervalo do jogo. Entre as queixas, estão a de pais que sentiram que seus filhos foram expostos a um “programa pornô”. Já outras pessoas disseram que a apresentação incentivou o tráfico sexual .

Também teve quem ficou chateado com o fato de não ter tido nenhum aviso público antes do show do que estava por vir, já que para alguns espectadores o show não era um ato musical, mas, sim, uma “performance de clube de strip-tease”.

“O desempenho de Jennifer Lopez no intervalo do Super Bowl foi extremamente explícito e completamente inaceitável para um evento em que famílias, incluindo crianças, estão assistindo”, disse um espectador na reclamação divulgada pela CNN . “Eu não estava preparada para explicar à minha filha de 11 anos por que Jennifer Lopez estava vestida com pouca roupa ou por que ela continuava agarrando sua virilha”, comentou outro.

O movimento #MeToo acabou sendo muito citado nessas reclamações . “Em nosso país, houve um esforço pelos direitos das mulheres e mais oportunidades, juntamente com o movimento #MeToo, o que é uma coisa boa. Isso nos leva de volta ao ponto em que as mulheres obtêm seu valor pela sexualidade, não pelo cérebro”, escreveu uma pessoa.

Jennifer Lopez foi a mais criticada, mas é claro que isso não é consenso e tem muita gente nas redes sociais defendendo o desempenho da artista ao lado de Shakira no Super Bowl.