Marcelo de Assis Shakira: álbum “Laundry Service” ganha reedição de 20 anos

O álbum Laundry Service da estrela colombiana Shakira ganhará uma edição especial de 20 anos de seu lançamento pela Sony Music , via Legacy Recordings . Este foi o primeiro disco em lingua inglesa da cantora latina que, agora, ganhará uma versão digital expandida que conta com quatro faixas bônus inéditas que chegou na última sexta-feira (12) nas plataformas digitais.

A nova edição de Laundry Service (Washed and Dried) de Shakira marca a estreia do remix inédito de Whenever, Wherever , que fez parte da eletrizante performance ao vivo de Shakira no show de intervalo da 54a edição do Super Bowl (ocorrida no dia 2 de fevereiro de 2020 ).

Além da inédita Whenever, Wherever (Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Remix) , a nova versão de Laundry Service (Washed and Dried) oferece outras três faixas bônus que fazem suas estreias nas plataformas digitais: Whenever, Wherever (Sahara remix), Underneath Your Clothes (versão acústica) e Objection (Tango) (versão afro-punk).

Shakira fala sobre Laundry Service e mais em uma entrevista exclusiva para o aniversário de 20 anos , em vídeo que pode que você pode conferir abaixo:

Shakira e a Live Nation irão oferecer uma linha especial de produtos relacionados ao 20º aniversário de Laundry Service , incluindo camisetas, casacos e calças de moletom, cobertores, imãs, canecas, pôsteres, bolsas tote e muito mais.

Mais detalhes em https://shakiramerchandise.com/ .

Confira o conteúdo completo do álbum e ouça-o abaixo:

“Objection (Tango)” “Underneath Your Clothes” “Whenever, Wherever” “Rules” “The One” “Ready for the Good Times” “Fool” “Te Dejo Madrid” “Poem to a Horse” “Que Me Quedes Tú” “Eyes Like Yours (Ojos Así)” “Suerte (Whenever, Wherever)” “Te Aviso, Te Anuncio (Tango)”

Faixas bônus: