Sextou: confira os lançamentos da Netflix desta semana

Todas as semanas, a Netflix adiciona novas filmes e séries ao catálogo, oferecendo sempre novas opções de conteúdo para seus assinantes, e é sempre bom saber o que vem por aí no serviço. Por isso, separamos as principais estreias desta semana na plataforma de streaming .

Em uma semana bastante agitada, algumas séries populares do serviço de streaming ganham novos episódios. É o caso de O Mundo Sombrio de Sabrina , que chega à terceira temporada, assim como The Ranch , que chega ao seu fim com a oitava leva de episódios.

Para os mais nostálgicos, o reboot do anime Cavaleiros do Zodíaco chega à segunda temporada nesta semana, com mais aventuras dos Cavaleiros de Athena.

Por fim, a atriz Larissa Manoela estrela o filme brasileiro Modo Avião , que conta a história da influenciadora digital Ana. Após bater o carro enquanto falava ao celular, ela é mandada para a fazenda do avô rabugento, onde passa por um detox digital forçado.





Confira abaixo os principais lançamentos de séries, filmes e especiais desta semana na Netflix :

Séries

Reunião de Família – temporada 2 (20/01)

Pandemia – temporada 1 (22/01)

A Noiva Fantasma – temporada 1 (23/01)

October Faction – temporada 1 (23/01)

Ascensão: Império Otomano (24/01)

No Te Puedes Esconder – temporada 1 (24/01)

O Mundo Sombrio de Sabrina – temporada 3 (24/01)

The Ranch: temporada 8 (24/01)

Filmes





Modo Avião (23/01)

A Sun (24/01)

Animes

SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco – temporada 2 (23/01)

Documentários e Especiais

Fortune Feimster: Sweet & Salty (21/01)

Alex Fernández: El Mejor Comediante Del Mundo (23/01)

Goop Lab com Gwyneth Paltrow (24/01)

Infantil