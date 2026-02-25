Sexto Distrito de Vila Velha prende em flagrante suspeito de furto qualificado em condomínio 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial de Vila Velha, com apoio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, prendeu, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (25), um homem de 36 anos, investigado por furtar duas bicicletas, em um condomínio no bairro Itapoã, em Vila Velha, nesta madrugada. O homem foi localizado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga, sendo alcançado e abordado pela equipe policial no bairro Itapoã.

Após tomar conhecimento do crime do furto das duas bicicletas, a equipe policial iniciou diligências para identificar e localizar o autor. “Com base nas informações levantadas no local e nas características repassadas, os policiais identificaram o suspeito, que já vinha sendo investigado por uma série de arrombamentos a condomínios na região, cujas apurações seguem em andamento”, disse a delegada Isabella Miranda, titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha.

Diante dos fatos, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.



