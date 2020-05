Sexta fria e úmida em São Paulo

Reprodução Redes Sociais/Avertigus Previsão do tempo é de dia nublado

Essa sexta-feira (15) na capital paulista será fria e nublada, com máxima de 18ºC e mínima de 14ºC, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Leia também: Fechados com o capitão: O que afasta e o que aproxima Bolsonaro de seus ministros

Ventos frios e úmidos vindos do oceano deixam a cidade de São Paulo com taxa de umidade do ar acima dos 65%. O dia será nublado, mas não há previsão de pancadas de chuva.