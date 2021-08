Sexta-feira terá tempo frio em São Paulo

Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio SP

As temperaturas voltam a cair nesta sexta-feira, 27, em São Paulo. A previsão é de chuva fraca desde a madrugada e céu encoberto durante todo o dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 20ºC.

A queda da temperatura deve-se ao fator vento. Eles chegam do quadrante sul, provocando melhora na qualidade do ar e deixam o tempo mais gelado. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 60% e 95%.