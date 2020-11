Reprodução: Alto Astral Sexta-feira 13: aposte nessas simpatias para o azar passar bem longe

A história de que essa data traz azar é uma das superstições mais antigas e populares do mundo. Entre as muitas teorias que explicam o seu surgimento, a mais comum está relacionada à religião católica . Segundo os cristãos, Jesus foi crucificado neste dia da semana e 13 pessoas estavam presentes na última ceia.

No entanto, existem várias simpatias de sexta-feira 13 para te tranquilizar e levar embora as vibrações negativas. Não há nada que comprove que a data seja sinônimo de má sorte, mas, se o medo bater, conte com alguns rituais poderosos para proteger você e sua família . Descubra quais são e faça com fé!

Simpatias para viver a sexta-feira 13 sem medo

Reunir forças

Junte objetos que te dão sorte, como patuás e talismãs, deixando-os por perto durante todo o dia. Se por acaso sair de casa, não se esqueça de levar algum desses amuletos de proteção com você. Pensar positivo, mantendo sua vibração alta, também é sempre importante – e o melhor remédio para afastar qualquer energia ruim!

Espantar a má sorte

Coloque um galho de arruda, um de guiné e um de alecrim em uma vasilha e misture com um punhado de sal grosso. Em seguida, acrescente três litros de água quente e espere amornar. Coe e reserve as ervas e o excesso de sal grosso. Vá ao banheiro e despeje a água nos seus pés.

Depois, tome seu banho normalmente, lavando bem os pés, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e, ao sair do banheiro, jogue as sobras no lixo. Lave muito bem a vasilha antes de usá-la novamente e as mãos, pois a arruda e a guiné são plantas tóxicas para peles mais sensíveis (e se ingeridas).

Afastar energias negativas

Uma simpatia bem simples para se livrar das energias negativas na sexta-feira 13 e proteger todos os que vivem em seu lar é deixar alguns dentes de alho em um local bem visível da casa. Ele tem o poder de espantar o azar daquele ambiente.

Contar com uma ajuda especial

O arcanjo Anael, regente da sexta-feira, pode te ajudar a ter um dia positivo e cheio de sorte. Para isso, reze cinco vezes o Pai Nosso e, depois, invoque-o assim: “Anael, protegei-me do mal e traga a mim o bem. Que esta sexta-feira seja especial!” .

Mandar as vibrações ruins embora

Pegue um copo de vidro com água e coloque algumas pedrinhas de sal grosso. Deixe em um local onde ninguém veja e mantenha por lá pelo tempo que achar necessário. Porém, se quiser praticar a simpatia para além da sexta-feira 13, é preciso renovar a mistura uma vez por semana.

Livrar-se do azar

Encha um pote de barro pequeno com sal grosso e enterre seis pimentas dedo-de-moça nele. Ao lado do pote, acenda uma vela roxa sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria pedindo proteção ao seu santo de devoção e anjo da guarda.

Ao terminar as orações, apague a vela, coloque o que restou dela dentro do pote e guarde em um local que ninguém mexa, pelo tempo que achar necessário. Lave o pires e volte a usá-lo normalmente.

Evitar problemas

Ferva um litro de água e acrescente pétalas de cinco rosas, uma de cada cor. Depois de 5 minutos, desligue o fogo e espere o preparado amornar. Tome um banho com sabão neutro e, em seguida, despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo, mentalizando coisas boas.

Use uma toalha para se enxugar e acenda um incenso de sua preferência, passando a fumaça ao redor do seu corpo com cuidado e pedindo a Deus para afastar você do mal. Sopre as cinzas ao vento e jogue os restos do banho no lixo.

Proteger-se de todos os males

Logo no início do dia nesta sexta-feira treze, pare na porta de sua casa e, ainda do lado de dentro, faça três cruzes com o polegar direito no batente, dizendo a seguinte frase: “Saia da minha frente, azar, inveja, mau-olhado, que eu vou passar com minha sorte” . Assim, todas as coisas ruins ficarão longe de você. A fé é sua maior aliada e protetora.

Algumas culturas consideram 13 o número da sorte , portanto, tudo é questão de ponto de vista. Para os pagãos, por exemplo, hoje é uma data de morte e renascimento, de desapegar dos maus hábitos e comportamentos, dando espaço para o melhor chegar. O dia pode ser maravilhoso e transformador, só depende de você!

Também é importante se lembrar de proteger em dobro seus pets, caso tenha gatos pretos em casa, pois ainda há pessoas que utilizam a superstição para justificar o mal. Crueldade contra animais é crime previsto por lei.

Texto: Redação Alto Astral e João Bidu | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha