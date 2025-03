Sexóloga aponta para riscos de fazer sexo com a calcinha “de lado”

Muitas pessoas costumam colocar a calcinha de lado e partir para o sexo, mas isso pode ser um risco à saúde do casal; entenda

Embora faça parte da rotina de várias pessoas e seja algo comentado em muitas músicas, como em Sou Musa do Verão, de Luísa Sonza, colocar a calcinha de lado na hora do sexo não é algo altamente recomendado por especialistas.

A sexóloga e embaixadora da rede A Sós Thalita Cesário destaca que, devido à alta excitação, às vezes nem dá para esperar tirar a peça íntima.

“Como toda e qualquer prática sexual, o primeiro passo é o conforto físico e emocional. A depender da posição, literalmente basta puxar o fundo da calcinha para o lado e iniciar a penetração”, comenta.

Nesse caso, a calcinha até pode entrar em contato direto com o clitóris e acabar gerando excitação na mulher, o que faz com que elas optem por afastar a lingerie “de ladinho” antes de partir para a transa.

Mas, afinal, é OK deixar a calcinha “de ladinho” ao transar?

Por mais que soe vantajosa, essa prática representa um risco para a saúde do casal. Isso porque, na hora do “roçar” e do vai e vem sexual, a calcinha pode acabar gerando atrito com a camisinha e, em últimos casos, até romper o preservativo.

Ou seja: o veredito final é que tirar a lingerie vai levar apenas alguns segundos, e garante um sexo igualmente gostoso e seguro.

“A camisinha estando bem colocada, é pouco provável que atrapalhe. De toda forma, segurança em primeiro lugar, sempre”, diz a expert.