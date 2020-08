Sexo verbal apimenta a relação e foge do convencional

Um dos benefícios é que funciona como uma estratégia de sedução. Também é uma prova real da intimidade que o casal conquista ao longo do tempo

Muita gente diz que sexo verbal não faz seu estilo, mas ele pode ser muito bem vindo quando realizado no momento certo. De acordo com a ginecologista e sexóloga Lorena Baldotto, talvez o sexo verbal sozinho realmente não faça mesmo o estilo de muitos, mas quem não gosta de ouvir uma palavrinha que atiça na hora certa? “Essas palavrinhas são importantes tanto para excitar, como para te fazer chegar lá, elas podem funcionar como um estímulo, e comprovadamente elas podem ter tanto poder e são tão importantes quanto o toque”, disse.

Outro benefício dessa arte do sexo verbal é que funciona maravilhosamente como uma estratégia de sedução, é uma prova real da intimidade que o casal conquista ao longo do tempo. “É claro que você não precisa sair falando qualquer coisa antes mesmo da ação começar, né? Saber o que falar, quando e como falar, é praticamente uma arte, bem como várias outras questões relacionadas ao sexo. Dependem do gosto de cada casal e, para que isso aconteça, temos a premissa básica de qualquer relação de sucesso, o diálogo é fundamental”, orientou a sexóloga.

É bom falar o que você já identificou que o outro gosta de ouvir. “Geralmente as mulheres gostam de ouvir coisas que elevam sua autoestima, e o homem gosta de elogios que dizem respeito a potência”, completou.

Um dúvida que muitos podem ter é se ele só pode ser realizado na hora do ato. Isso também depende do casal e do grau de intimidade e preferência, mas no momento é sempre muito bem-vindo.

“Quem não gosta de receber uma mensagem um pouco mais picante no meio do dia? Aposto que será muito bem-vinda, pois além de mostrar que o parceiro está na sua cabeça o dia todo, mostra desejo e vontade do outro, e isso é uma delícia para a relação. Funciona como um aviso que vai ter algo diferente hoje, e isso pode ajudar o cérebro de vocês se preparar e se excitar para um encontro de logo mais”, sugeriu.

Inovar na relação é fundamental e o sexo verbal é extremamente eficiente para retomar o tempo perdido, aumentar os laços e a cumplicidade do casal.

(*Folha Vitória)