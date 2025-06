Sexo sem frescura | Nojinhos que você deveria deixar de lado na cama

Nojinho, todo mundo tem. No entanto, alguns deles podem evitar que você aproveite outras formas de ter prazer com o seu par. É importante desconstruir esse tipo de ‘frescurinha’ para que as pessoas entendam que o corpo todo é erógeno e não é apenas o sexo com penetração que é gostoso.

Cada pessoa tem as suas próprias vivências e preconceitos, e apenas elas saberão quando será conveniente revê-los. Porém, para levantar uma reflexão, Universa reuniu alguns “nojinhos” que você pode deixar de lado quando for para a cama:

De fazer sexo oral

Considerado, por alguns, como parte básica e essencial de uma boa preliminar, o sexo oral pode ser um tabu para outros. Outro fator que influencia para que muita gente fuja na hora de cair de boca é o cheiro e o gosto das partes íntimas.

Os homens têm essa ideia antiga de que a vulva tem cheiro de bacalhau e de que, por ela estar muito perto do ânus, vai acabar sentir o odor daquela região. No caso das mulheres, a origem do nojo pode ser moralismo. Algumas acham que é algo errado, pecaminoso. Superar a restrição ao sexo oral pode melhorar a relação com seu par. Afinal, todo mundo gosta de receber um “carinho”. Principalmente na cama.

De beijar depois do sexo oral

Um bom beijo molhado melhora a conexão durante a relação, mas nem sempre ele é bem visto. Pelo pênis estar ligado à urina, muitos homens não gostam de serem beijados depois de receber o sexo oral por acharem que vão sentir o gosto dela. O mesmo vale para as mulheres, algumas delas não gostam do cheiro e nem do gosto da secreção da vagina.

Neste último caso, os mesmos fatores podem ser motivos de excitação para várias garotas. É importante lembrarmos, no entanto, que caso a higiene esteja em dia e você tiver a compreensão de que pênis e vagina têm gostos característicos, não há porquê de se ter nojo de ganhar um beijo após o oral.

De beijo grego e fio terra

É amplamente conhecido que o ânus é uma região cheia de terminações nervosas e, por isso, o estímulo na região causa muito prazer para homens e mulheres. Porém, o medo de que acidentes aconteçam impede que as mulheres brinquem mais com o ânus.

Caso a região externa esteja limpa, não há porquê de ter medo de praticar o beijo grego, uma vez que não acontece a penetração.

De transar durante a menstruação

Fazer sexo durante a menstruação pode ser muito prazeroso para mulheres. A pele da região íntima fica mais sensível e a vulva e o clitóris ficam mais inchados, então a penetração fica muito mais intensa.

Além disso, a vagina fica bastante lubrificada, o que causa muita excitação. Porém, o nojo do sangue impede que as mulheres aproveitem essas características benéficas.

De ejaculação no rosto ou na boca

O prazer relacionado à ejaculação no rosto ou na boca tem mais a ver com o aspecto visual do que o físico, já que os homens têm sua excitação influenciada pelos filmes pornográficos. A questão de sair algo do pênis, mesmo que seja o esperma, causa uma sensação muito esquisita na mulher.

Além disso, o esperma é mais espesso e, em contato com a boca, ele fica mais grudento. Porém, curtir o momento de troca de prazer pode fazer com que a sensação estranha valha a pena. Muita gente fica excitada quando vê o parceiro tendo prazer junto com você.