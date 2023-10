Sexo matinal é mais eficiente que café ao acordar, diz especialista

Vídeo viral do TikTok indica que o sexo matinal proporciona mais adrenalina do que um espresso duplo pela manhã

Vídeos que falam sobre os benefícios do sexo matinal têm viralizado no TikTok. Dentre eles, um em especial chama atenção: nele, a especialista em intimidade e saúde sexual Bridgette Ann afirma que o sexo matinal é mais eficiente do que café.

No vídeo abaixo, que já conta com mais de 2 milhões de visualizações, a coach explica que fazer sexo pela manhã proporciona a adrenalina que nem mesmo um espresso duplo pode dar a alguém.

Apesar de estar viralizando agora, não é novidade que, além de uma delícia, o sexo matinal traz diversos benefícios para a saúde e muita disposição ao longo do dia.

Existe uma justificativa orgânica para o sexo matinal ser uma melhor opção do que o noturno. Segundo o terapeuta sexual André Almeida, os níveis de hormônios do ser humano estão mais altos ao acordar. “Muitos estudos mostram que temos mais hormônios pela manhã, e, ao longo do dia, eles vão diminuindo a partir do meio da tarde. Isso quer dizer que, além de mais descansadas, a libido das pessoas está maior no começo do dia em comparação com a noite”, aponta. Os hormônios produzidos durante o sexo, quando liberados pela manhã, podem trazer diversos benefícios ao longo do dia. “A dopamina e a endorfina, por exemplo, ajudam muito na melhora do humor e na melhor disposição para realizar atividades”, garante. Vídeo: https://fanoticias.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Download-6.mp4