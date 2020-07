Sexo gay é cortado do “De Férias Com o Ex” pela MTV e revolta público

Reprodução/MTV De Férias Com o Ex

O De Férias Com o Ex segue bombando na MTV, mas um detalhe cortado do episódio exibido na noite de quinta-feira (16) incomodou os telespectadores. Pela segunda vez, o canal não exibiu os momentos íntimos entre Rafa Vieira, Jarlles Gois e Leo Lacerda, que são os primeiros homossexuais a participarem do reality show. Enquanto isso, as cenas quentes, clássicas da atração, entre os casais héteros continuam indo ao ar.

No último episódio, Jarlles levou o ex de Matheus Magalhães para a famosa Suíte Master, mas o público não viu os detalhes, apenas beijos e carícias. Por outro lado, a MTV exibiu cenas sexo entre os casais João Hadad e Camila Costa e Matheus Crivella e Larissa Cozer.

MTV, gays tbm transam viu… Pq cortaram de novo as cenas de sexo gay, sendo q as dos héteros mostram tudo ? #ExNaMTV #DeFeriasComOExbrasil — André Luiz Monteiro ??? #forabozo (@andreluizmont) July 17, 2020

Outra coisa que percebi no EP é que não mostram a cena de sexo das yags. E dos outros heteros sempre mostram. E não era da diversidade? #DeFeriasComOExbrasil #ExNaMTV — Surtado biscoiteiro (@eusurtandoagr) July 17, 2020

Eu sinceramente gostaria de entender por que a @MTVBrasil colocou gays no #DeFeriasComOExbrasil se censurou a cena de sexo deles. Então não colocasse, caralho! — Santo (de ?) (@inclements) July 17, 2020

Eu não assisto esse lixo de programa #DeFeriasComOExbrasil aí vou assistir o episódio do primeiro sexo gay pelo @PrimeVideoBR , aí a @MTVBrasil censura. O sexo hétero vcs não censuram né?! Homofobia hipócrita do caralho. Só querem Pink Money, essa é a vdd. Minha audiência? ZERO. — Guto Garcia ? (@gutogarciaa) July 17, 2020

O corte feito pela MTV não agradou Jarlles, que se pronunciou nas redes sociais por meio de uma live: “Transamos duas vezes. Aconteceu muita coisa, ficamos pelado na banheira, fomos pelados para a cama. Eu pensei que ia aparecer mais coisa. Fizemos muita coisa com edredom, sem edredom. Mas não tem o que fazer, eu não mando [na edição]”.

Além da cena do último episódio, a emissora também cortou a primeira transa de Rafa e Jarlles e muitos telespectadores comentaram nas redes sociais que não sabiam que tinha acontecido e só descobriram após uma conversa entre os participantes do reality.