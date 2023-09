Divulgação Sexo do primeiro ao último trimestre de gestação

A gravidez, além de ser um período de grandes mudanças, é uma fase muito especial e marcante na vida de quem espera um bebê. Ela requer cuidados e atenção especial, especialmente para quem está gerando um recém nascido pela primeira vez.

Com isso, as dúvidas que surgem têm a ver com vários aspectos da vida, incluindo um que pode ser um tabu enorme para as pessoas – sexo na gravidez.

Para os especialistas da equipe Parto com Amor, clínica especializada em obstetrícia, o avanço da ciência permite sobretudo, cuidar da saúde das futuras mamães de forma preditiva e personalizada e, se houver restrições, essas serão percebidas de início e assim repassadas à gestante.

Caso contrário, não há contraindicações e é inclusive saudável, tendo em vista que a gravidez facilita o orgasmo da mulher, já que a lubrificação da vagina aumenta, assim como o volume de sangue irrigado para a região, fazendo com que o corpo fique mais sensível à excitação sexual.

Segundo o ginecologista Leonardo Valladão, a relação sexual e o orgasmo jamais terão relação com abortos ou partos prematuros em caso de grávidas saudáveis e não há riscos para o feto.

“A gestante só deve evitar o sexo na gravidez quando houver sangramentos no primeiro trimestre, placenta prévia ou trabalho de parto prematuro, porque, nesse caso, o sexo pode estimular contrações e precipitar sangramentos”, afirma o médico.

Outro medo muito comum entre os casais é o pênis causar algum ferimento ao bebê. No entanto, não existe esse perigo: “o colo do útero (estrutura uterina localizada na extremidade superior da vagina) é composto por um tecido bastante rígido e tem comprimento de até 5 centímetros, o que impossibilita o contato do pênis com o bebê. Além disso, o feto está envolvido também pelo líquido amniótico, que o protege de choques mecânicos”, afirma a enfermeira Priscila Salvador.

Apenas um ponto de atenção é destacado pela ginecologista Mariana Levy :

Após ter o bebê não é recomendado ter relação sexual com penetração. “Isso porque, após 9 meses de intensas modificações, o útero e todo o trato reprodutor feminino levam um tempo para voltar ao seu estado inicial. O recomendado é que a mulher fique de 30 a 40 dias sem praticar ato sexual com penetração, pois, além de dolorosa, essa prática aumenta o risco de infecção uterina. Outras práticas que não envolvam penetração vaginal, porém, não causam riscos adicionais”, finaliza Marina.

