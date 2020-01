Sex shop delivery? Dez produtos eróticos que você pode comprar pela internet

Ler as avaliações online é uma boa forma de saber mais informações sobre o produto que você quer comprar, mas caso de uma internauta identificada como Moira X, os detalhes encontrados foram surpreendentes – e tragicômicos. No Twitter, ela compartilhou um comentário que leu sobre um brinquedo erótico que está à venda na internet. “Essa avaliação na Amazon me deu vida”, escreveu ela. O post recebeu 1,3 mil curtidas.

arrow-options Reprodução/Amazon O brinquedo erótico foi classificado com cinco estrelas pelo namorado de uma consumidora que ‘chegou ao orgasmo instantaneamente’

A página que ela postou é de um brinquedo erótico para sexo oral, que funciona como um sugador de clitóris e tem sete velocidades, além de ser à prova d’água. Na avaliação, Jay, o namorado de uma das consumidoras, dá cinco estrelas ao produto, apesar da namorada pensar que tinha o matado após atingir o orgasmo.

“Compre se você quiser um exorcismo”, escreveu ele no título. Então, ele conta que decidiu testar o produto com a namorada porque não gosta de fazer sexo oral . “Então eu vi isso e pensei que ela gostaria de ter uma sensação da estimulação dupla com penetração e ‘oral’ ao mesmo tempo”, continuou.

“Não tinha muita esperança por causa do preço, achei que seria muito fraco, mas eu tentei do mesmo jeito. Foi um pouco complicado no começo para encontrarmos uma boa posição que funcionava para nós dois, mas quando isso aconteceu, era hora de experimentar.”

“Então, eu introduzi e ela ligou na primeira velocidade. Depois de cerca de 30 minutos, ela pressionou o brinquedo e…. Bom, não consigo me lembrar do resto. Aparentemente ela chegou ao orgasmo instantaneamente de forma tão intensa que as pernas dela chutaram, batendo na minha mandíbula, eu voei para trás e bati no aquecedor. Minha namorada pensou que tinha me matado”, relatou.

“De qualquer forma, depois de alguns remédios e gelo para a minha mandíbula… É um bom brinquedo. Se você for usá-lo com seu parceiro, sugiro que você use algum equipamento de segurança para protegê-lo de qualquer dano físico que possa ocorrer. Atenciosamente, um namorado machucado”, finalizou.

Review on Amazon give me life ????? pic.twitter.com/O6zWGKBD7r — Moira X (@whoismoira) January 8, 2020

Se depois desse relato você se interessou no brinquedo erótico , fique sabendo que é possível encontrá-lo no site da Amazon do Reino Unido pelo valor de 25,99 libras esterlinas (cerca de R$ 138). Porém, depois de toda essa repercussão, está em falta no estoque.