“Sex and the City”: HBO Max posta primeira foto do reboot da série

Reprodução HBO Max Miranda, Carrie e Charlotte no reboot de ‘Sex and the City’

‘Sex and the City’ fez tanto sucesso entre 1998 e 2004 que as histórias de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kirstin Davis) e Samantha (Kim Cattrall) rendeu três filmes – Sex and the City, Sex and the City 2 e The Carrie Diaries. A HBO, produtora original da série, decidiu lançar o reboot da série, batizado de “And just like that…” e Sarah – assim como muitas mulheres – estão animadas e ansiosas por este momento.

Sem a presença de Kim Cattrall, a icônica Samantha, que já não participou do último filme da franquia por desavenças entre ela e Sarah Jessica Parker, a série segue com a presença de Sara Ramírez – conhecida como a Dra. Callie em The Greys Anatomy – na pele de Chez Díaz.

Quem também está presente no elenco é ele, claro, o Mr. Big.

E Mario Cantone também volta como Anthony Marentino, o responsável por planejar o casamento de Charlotte que acabou virando amigo de todas as mulheres.

As roupas que nunca foram só um figurino ou parte do cenário já estão a postos para as filmagens.

