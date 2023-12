“Seu presente de Natal”: pai esfaqueia filho e manda vídeo à mulher

O pai, um homem de 47 anos, foi preso no centro da cidade por tentar matar jovem de 16 anos e mandar vídeo para a mãe do garoto; assista

Um homem de 47 anos foi preso após tentar esfaquear o próprio filho de 16 anos, na Rua Monteiro, na Vila Monumento, região central da capital paulista. O pai enviou um vídeo do jovem agonizando para a sua mulher, mãe do rapaz.

O criminoso confessou o crime após ser preso pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira (29/11). Os PMs que atenderam a ocorrência encontraram o rapaz ensanguentado no sofá. A faca foi apreendida, bem como as roupas do homem sujas de sangue.

O pai enviou mensagens em tom de ameaça para a mulher. Em uma delas, com o vídeo anexado, o agressor escreve: “Você disse que eu não presto para nada. Seu presente de Natal”.

Na gravação, o garoto diz amar algumas pessoas e pede que não seja esquecido. No final, afirma estar com muita dor e pede para encerrar o vídeo.

De acordo com o delegado Fabio Daré, titular do 6ºDP (Cambuci), o criminoso admitiu estar com problemas familiares: “O pai não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Cruz Azul, onde permaneceu internado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a autoridade policial requisitou perícia.

Vídeo: