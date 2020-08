Seu celular pode te salvar: veja como configurar as informações de emergência

Unsplash/Gilles Lambert Configurações de emergência do celular podem ser de grande ajuda





Um recurso simples e presente em qualquer smartphone pode salvar vidas. As informações de emergência não são novidade, mas grande parte dos usuários nem sabe que a ferramenta existe.





Ao arrastar a tela de bloqueio de qualquer celular para cima, um botão de emergência aparece. Ao clicar nele, é possível visualizar as informações médicas e contatos de emergência do dono do celular. Isso facilita, como o próprio nome do recurso diz, em situações extremas.

Imagine que você passou mal e desmaiou na rua. Quando alguém for te socorrer, seu celular pode fornecer informações de grande ajuda, como telefone de pessoas confiáveis, tipo sanguíneo e doenças crônicas.

Para isso, porém, é preciso que você adicione essas informações no seu smartphone . O processo é bastante simples e será explicado abaixo.

Informação importante

Os dados cadastrados na ferramenta de emergência podem ser vistos por qualquer pessoa que esteja com o seu celular, sem a necessidade de que ele seja desbloqueado. Por isso, é interessante tomar alguns cuidados.

Na hora de adicionar contatos de emergência, é essencial avisar essas pessoas sobre isso. Assim, caso seu smartphone seja roubado, por exemplo, fica mais difícil desses números serem usados para atitudes maliciosas – como simular um sequestro.

Como configurar a emergência no Android

Celulares de fabricantes diferentes têm caminhos diferentes para configurar os dados de emergência. Nos smartphones da Samsung , por exemplo, é preciso ir nos Contatos, depois clicar em Meu perfil e, em seguida, selecionar Informações médicas de emergência.

De modo geral, porém, o Android puro permite que as configurações de emergência sejam adicionadas diretamente através da tela de bloqueio. A maior parte das fabricantes ou segue essa orientação ou mostra o caminho através da tela de bloqueio. Portanto, confira o passo a passo:

1. Com o celular bloqueado, arraste a tela para cima;

2. Clique em Emergência;

3. Clique em Informações de Emergência;

Captura de tela Caminho para acessar as informações de emergência





4. A página que surgir deve mostrar seus dados de emergência (ou estará em branco caso você ainda não tenha configurado). Para editar, clique no ícone do lápis no canto direito superior, ou em outros ícones que possam aparecer sugerindo a edição;

5. Desbloqueie seu celular;

6. Clique em Editar informações para inserir dados médicos e em Adicionar contato para inserir contatos de emergência.

Captura de tela Caminho para editar as informações de emergência no Android





Pronto! Seu celular está pronto para mostrar dados essenciais em uma situação de emergência.

Como configurar a emergência no iOS

Embora o caminho para encontrar as informações de emergência seja o mesmo do Android (através da tela de bloqueio), os dados de emergência do iPhone só podem ser alterados através das configurações. Veja o passo a passo:

1. Vá nos Ajustes;

2. Clique em SOS de Emergência;

3. Vá em Editar contatos de emergência;

4. Na página que surgir, é possível editar todas as suas informações médicas e adicionar contatos de emergência.

Pronto! Agora seu iPhone está pronto para mostrar suas informações de emergência quando necessário.