Setur premia classificados no edital para guias de turismo

A Secretaria de Turismo (Setur) realizou, na tarde dessa terça-feira (08), um evento de formalização da entrega dos prêmios aos guias de turismo contemplados no Edital 001/2020. O edital, dirigido aos guias de turismo do Espírito Santo, foi lançado em julho deste ano com o objetivo de premiar vídeos de guiamento de pontos turísticos capixabas. A ação é parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo.

O subsecretário de Turismo Ronaldo Lubiana falou sobre a importância da participação dos guias no concurso proposto, destacando que o trabalho do guia é fundamental para o segmento. “São vocês que estão em contato direto com o turista, orientando, contando detalhes de nossa história, da nossa cultura e foi pensando nisto que a Setur, logo no início da pandemia, junto com o sindicato, trabalhou na construção de algo que pudesse contemplar a categoria”, disse o subsecretário, enfatizando que o edital foi proposto aos guias por ser a atividade que teve 100% de paralisação por conta no novo Coronavírus (Covid-19).

Para Bruno Uyttenhove, um dos guias premiados, a iniciativa da Setur foi muito positiva. “Para mim foi motivacional. Um desafio divertido que me ocupou neste momento complicado que todos passamos”, declarou.

Outra premiada foi a guia de turismo Maria das Graças Vieira. Ela afirmou que a participação no edital foi um desafio. “Tive muita dificuldade por não estar ambientada com a tecnologia, mas busquei aprender, realizar e consegui ter meu material classificado”.

Outro guia que teve seu material classificado foi Marcelo Ribeiro. Ele apresentou vídeos de pontos turísticos da Serra, Vitória e Aracruz. O guia considerou a atividade bastante positiva. “O edital possibilitou que realizássemos nosso trabalho de guiamento de outra forma e isto foi importante para nossa qualificação pessoal”.

O presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Espírito Santo (Sindegtur). Jorge Albuquerque, agradeceu o apoio da Setur na busca de colaborar com a categoria neste momento de pandemia. “Agradecemos o apoio e empenho da equipe da Setur em formatar um edital específico para os guias capixabas”, frisou.

Os vídeos foram avaliados por uma comissão formada por cinco servidores do Governo do Estado: três representantes da Secretaria de Turismo (Setur), um servidor da Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV/ES) e um servidor do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

Confira os premiados:

Bruno Uyttenhove com 05 vídeos;

Fábio Luiz Mação Campos com 04 vídeos;

Marcelo Ribeiro com 05 vídeos;

Helina Cosmo Canal com 05 vídeos;

Roberta Sharif Marques com 05 vídeos;

Lilian leite Marques com 01 vídeo e

Maria das Graças Vieira com 01 vídeo.

