Setur participa de aula inaugural do curso de Guia de Turismo do Ifes em Piúma

Aconteceu, na noite dessa terça-feira (28), a aula inaugural do curso técnico de Guia de Turismo do Ifes de Piúma. O projeto é resultado de um trabalho coletivo do setor de turismo, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Piúma.

A Setur esteve presente na aula inaugural, representada pelo subsecretário, Fernando Rocha. Durante o evento, os alunos puderam conhecer o setor destinado ao desenvolvimento turístico do Estado. O representante do Governo apresentou a estrutura da Secretaria e todos os projetos previstos para este ano.

Fernando Rocha também destacou a importância da existência do curso. “É muito importante que o Estado tenha um curso como este direcionado ao turismo. Temos uma estrutura organizada e um número significativo de registro de prestadores de serviços turísticos, mas com o curso, podemos profissionalizar cada vez mais a atividade, possibilitando o desenvolvimento do segmento” ressaltou.

Foram ofertadas 40 vagas para a primeira turma. Ao término do curso, o aluno estará habilitado para planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos; conduzir e orientar visitantes na realização de traslados, passeios, visitas e viagens; prestar informações turísticas no contexto local, regional e nacional; intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos e prestar assistência aos visitantes durante a realização dos roteiros e itinerários turísticos.

Guias de Turismo

Atualmente, o Espírito Santo conta com mais de 500 guias de turismo que estão regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A realização deste curso vai possibilitar que mais pessoas exerçam a função de guia de turismo, que integra os principais serviços de receptivo aos turistas que chegam ao Estado.

O curso é noturno, com aulas das 18h30 às 22h, e tem duração de um ano. O público-alvo é formado por alunos que já concluíram o Ensino Médio e a seleção foi feita por meio de análise de histórico escolar.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8006 / 998051308

[email protected]

Fonte: Governo ES