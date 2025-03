Setur participa da Expo Turismo Paraná 2025 para promover o Espírito Santo como destino turístico

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) marcará presença da 29ª edição da Expo Turismo Paraná, que acontece nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), no Viasoft Experience, em Curitiba. Organizado pela ABAV-PR, o evento é um dos principais encontros do trade turístico do Brasil, reunindo agentes de viagens, operadores, gestores públicos e especialistas da área para divulgação de destinos turísticos e troca de conhecimento sobre tendências do setor.

A Setur contará com um estande exclusivo, onde apresentará as potencialidades turísticas do Espírito Santo. Além de materiais informativos e apresentações sobre os principais atrativos do Estado, os visitantes terão acesso a experiências interativas que representam o turismo capixaba.

Uma das atrações que a Setur levará para Expo Turismo Paraná, será a vivência do turismo de experiência, na qual os participantes poderão moer e preparar café na hora, conhecendo um pouco mais sobre a tradição cafeeira tradicional no Espírito Santo. Além disso, o espaço oferecerá uma imersão no turismo de observação de baleias, através de óculos de realidade virtual, mostrando um pouco dessa atividade que une turismo e contato com a natureza.

O estande também contará com a presença de representantes de meios de hospedagem, agências de receptivo e guias turísticos, que estarão disponíveis para prestar informações e divulgar os roteiros e experiências que o Espírito Santo tem a oferecer.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, disse que a participação da Setur na Expo Turismo Paraná reforça a importância de estar presente nas grandes feiras do setor. “A expectativa é que este evento possibilite novas parcerias e contribua para o crescimento do turismo capixaba, garantindo que o Espírito Santo esteja no radar não apenas dos viajantes, mas também das empresas de pacotes turísticos, agências e operadoras”, destacou.

Além do secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, também estarão presente no evento a subsecretária de Estado de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística, Lorena Vasques, e a gerente de marketing da Setur, Thalita Oliveira.

Sobre a Expo Turismo Paraná 2025

A Expo Turismo Paraná é um dos primeiros eventos do calendário nacional de turismo e serve como preparatório para a temporada de 2025, sendo uma vitrine estratégica para produtos e serviços do setor. A programação inclui palestras, seminários e feira de negócios. O evento acontece no Viasoft Experience, um dos principais centros de eventos de Curitiba, nos dias 27 e 28 de março.

