Setur lança edital de chamamento público para Famtour, Press Trip e Roadshow 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), lançou o Edital de Chamamento Público nº 001/2025 para seleção de propostas de apoio à realização de Famtours, Press Trips e Roadshows. O objetivo é divulgar o turismo do Estado por meio da participação de agentes de viagens, jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais. Os interessados podem enviar as propostas a partir desta quarta-feira (12) até o dia 10 de abril.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a relevância dessas iniciativas para a divulgação dos atrativos turísticos do Espírito Santo. “Com esse edital, fortalecemos a nossa presença no mercado turístico. Uma iniciativa que incentiva o turismo local e amplia a comercialização do destino capixaba nos principais mercados emissores em nível nacional, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor no Estado”, afirmou.

De acordo com o edital, a modalidade de Famtour contempla as viagens organizadas para apresentar o destino Espírito Santo a agentes de viagens, permitindo que comercializem pacotes para seus clientes. Enquanto na categoria de Press Trip, estão as viagens destinadas a jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais, que transformarão suas experiências no Estado em conteúdo para divulgação.

Já a Roadshow são eventos itinerantes que levam informações sobre o destino Espírito Santo para agentes de viagens e operadores de turismo em cidades estratégicas do Brasil.

Quem pode participar

Conforme consta no edital, podem participar organizações da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos, com sede ou representação atuante no Espírito Santo por pelo menos dois anos e que comprovem experiência no segmento turístico.

As instituições interessadas poderão apresentar até três propostas, sendo uma para cada modalidade (Famtour, Press Trip e Roadshow). As propostas aprovadas deverão ser realizadas no período de 30 de maio a 30 de dezembro de 2025.

Inscrição e divulgação dos resultados

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio do site Acesso Cidadão, do dia 12 de março até 10 de abril. O resultado final será divulgado no no site da Setur (www.setur.es.gov.br), no dia 02 de maio de 2025.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo clicando aqui ou pelo site da Setur, seguindo o caminho: “Chamamento Público > Editais 2025 > Edital de Chamamento Público Nº 001/2025 – Famtours, Roadshows E Press Trips”.

Os interessados em participar da seleção podem obter mais informações por meio do e-mail: [email protected].

