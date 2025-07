Setur inicia pesquisa para identificar perfil dos turistas no Festival de Forró em Itaúnas

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, realiza, a partir dessa quinta-feira (17) até este sábado (19), a pesquisa para identificar o perfil dos turistas e excursionistas que participam do Festival Nacional Forró de Itaúnas – FENFIT 2025. O evento, que está em sua 23ª edição, acontece no litoral norte, no balneário de Itaúnas, em Conceição da Barra.

O objetivo é identificar o perfil dos turistas e excursionistas que participam do evento. Serão entrevistadas 400 pessoas com 18 anos ou mais, desde que não residam em Itaúnas, local onde o evento acontece. São considerados turistas aqueles que passam ao menos uma noite na cidade, e excursionistas os visitantes que retornam no mesmo dia, sem se hospedar.

A pesquisa, que é coordenada pela Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Setur, por meio do Observatório do Turismo, pretende mostrar como os participantes se organizaram para o evento e qual o perfil socioeconômico dos entrevistados. Além disso, o estudo vai indicar como os turistas avaliam a experiência e o seu gasto total.

A coleta de dados será feita presencialmente, com aplicação de questionários e gravação das entrevistas, que poderão ser acompanhadas em tempo real. A responsável pela execução é a empresa Leal M Opinião e Mercado, contratada pela Setur. É importante ressaltar que não será feito um levantamento do número de pessoas que estiveram durante o evento.

O resultado ficará disponível em breve e será divulgado no site oficial do Observatório do Turismo.

Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo

O Observatório do Turismo é um projeto da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria do Turismo, criado em 2013, que tem como finalidade realizar estudos e pesquisas e disseminar informações sobre a evolução da atividade turística no Espírito Santo.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Mayara Salles

(27) 3636-8009 / (27) 98867-1106

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES