Setur e IJSN divulgam resultados da pesquisa Inverno 2023 e Boletim da Economia do Turismo

A Secretaria do Turismo (Setur) divulgou, nessa quarta-feira (20), o resultado da pesquisa de Inverno, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Leal M Opinião e Mercado. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o período do inverno e a ação foi realizada entre os dias 15 e 31 de julho.

A apresentação da coleta aconteceu no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Vitória. Na ocasião, o Instituto Jones Santos Neves (IJSN) apresentou o Boletim da Economia do Turismo referente ao 2° trimestre de 2023.

O secretário de Estado do Turismo, Werverson Meireles, ressaltou a importância da parceria com o Instituto Jones Santos Neves. “O Boletim da Economia e a pesquisa de inverno têm grande importância para turismo capixaba, pois a partir destas informações é que a Secretaria cria políticas públicas de fomento e faz o planejamento para o setor no Estado”, disse.

O encontro começou com o Instituto apresentando o Boletim da Economia do Turismo. O material traz um retrato da economia do turismo com base nas atividades relacionadas ao segmento, trazendo dados do segundo trimestre de 2023. A pesquisa compara os resultados econômicos do turismo no ano de 2023 com anos anteriores e a média brasileira, além de analisar os resultados de cada segmento do turismo e englobar também os dados das microrregiões e regiões turísticas do Espírito Santo.

“Tivemos mais uma vez um resultado muito positivo na economia do turismo no Espírito Santo, com crescimento em todas as bases de comparação analisadas. Esse resultado se reflete também na melhoria dos serviços prestados e na atração de mais turistas, tanto de fora quanto do próprio estado, proporcionando geração de emprego e renda para a população”, destacou o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira.

De acordo com o Boletim, as atividades turísticas no Espírito Santo registraram variação positiva de +3,7% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Já na comparação interanual, o incremento foi de +5,6%. O bom resultado se repete ainda quando analisado o volume acumulado do ano (+5,2%) e o acumulado dos últimos quatro trimestres (+7,9%).

Na comparação com os demais estados, o Espírito Santo avançou três posições em relação ao primeiro trimestre de 2023, aparecendo na quinta posição no ranking de crescimento interanual do volume das atividades turísticas. Minas Gerais (+14,7%), Rio de Janeiro (+11,7%) e Paraná (8,6%) registraram as maiores variações nessa base de comparação.

Num segundo momento, a Secretaria do Turismo (Setur) apresentou a Pesquisa Inverno 2023. A coleta ocorreu entre os dias 15 e 31 de julho e entrevistou 1.510 pessoas, que visitaram 12 municípios capixabas.

A pesquisa mostrou que 74,80% dos visitantes tem entre 21 e 50 anos e mais de 44% tem curso superior completo. Dos entrevistados, 35,6% ganham de 2 a 5 salários mínimos e 25,6 ganham de 5 a 10. Mas, o fato que mais chamou atenção na pesquisa deste ano foi o gasto médio diário individual: enquanto em 2022 o gasto diário foi de R$ 166,70, em 2023 este valor passou para R$ 206,63, um aumento de 23,95%.

Já quando se fala da origem dos turistas, os números foram parecidos com o resultado da Pesquisa Inverno 2022. Em 2023, 43% foram capixabas e 2022, 40,70%. Mineiros ficaram em segundo, mantendo 33% nos dois anos consecutivos e cariocas em terceiro, com 8,1% em 2023 e 9,4% em 2022. São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Paraná também aparecem como visitantes dos destinos capixabas. Embora não tenha voos diretos e não sejam estados vizinhos, Goiás e Paraná tem aparecido constantemente desde 2019 como turistas.

O motivo da viagem a lazer teve uma pequena alta. “Enquanto em 2022, 76% visitavam o Espírito Santo por lazer ou passeio, este ano foram 83%. O número de pessoas que vem para ficar na casa de parentes ou amigos diminuiu este ano, isso também reflete na alta do local de hospedagem em pousadas, que em 2022 foi 20,9% e agora teve um aumento para 26,3%”, comentou o secretário Weverson Meireles.

Outro dado interessante é o fator decisivo para a escolha do destino, em que 45,1% escolheram o estado por causa dos seus atrativos naturais. Por fim, a pesquisa mostrou que o tempo médio de permanência foi de cinco dias e que 89% correspondeu ou superou as expectativas em relação ao destino. A sensação de segurança continua sendo um ponto positivo para avaliação do turista pós visita: segundo os entrevistados, 87,6% consideram este fator bom ou ótimo.

Fungetur

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) esteve presente no evento com o assessor Paulo Brusqui, que apresentou as linhas do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). As linhas de crédito são direcionadas à cadeia produtiva do Turismo, para bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem, além de outros empreendimentos que tenham cadastro no Cadastur. Pelo Fungetur, os empresários podem ter acesso ao crédito com carência e prazo de pagamento de até 5 anos.

As linhas apoiam investimentos de implantação, expansão, nova localização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico. Um ponto de destaque é que a linha atende a empreendimentos em qualquer município capixaba.

Saiba mais sobre linhas de financiamento: www.bandes.com.br/crédito

Para acessar a Pesquisa Inverno 2023 clique aqui

Boletim da Economia do Turismo 2º trimestre 2023: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/economia-do-turismo

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8009 / 98141-8888

[email protected]

Assessoria de Comunicação do IJSN

Eduardo Rabello

(27) 3636-8066 / 99892-5291

[email protected]

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES