O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), é finalista do Prêmio Nacional do Turismo, um reconhecimento às melhores práticas e talentos do setor no Brasil, organizado pelo Ministério do Turismo (MTur).

O projeto capixaba finalista é o Programa de Qualificação para o Turismo, na categoria “Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo”. O programa tem por objetivo melhorar a prestação de serviços turísticos e capacitar pessoas para atender às demandas do mercado de trabalho em diversas áreas do setor, como hotelaria e gastronomia.

Somente em 2023, atendendo às necessidades identificadas, o programa passou por mais de 50 municípios e ofertou gratuitamente mais de 1.150 vagas. Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O Programa de Qualificação para o Turismo foi selecionado após a análise de uma comissão julgadora composta por especialistas dos setores público e privado, além de pesquisadores e consultores.

“É com muita satisfação que recebemos a notícia, afinal estamos desde o início do ano empenhados em aperfeiçoar as políticas públicas que impulsionem o turismo capixaba. Todo esse trabalho só foi possível com o apoio das governanças regionais e gestões municipais que, com a equipe da Setur, tornou esse projeto um sucesso”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

O Prêmio Nacional do Turismo teve inscritos um total de 471 profissionais e iniciativas. A seleção conta agora com 54 candidatos nas categorias “Profissionais de Destaque” e “Iniciativas de Destaque”. A premiação acontece no dia 15 de dezembro, em Brasília, durante o Salão Nacional do Turismo.

