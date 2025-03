Setur divulga resultado da pesquisa sobre o perfil do turista no Carnaval 2025

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, divulgou nesta segunda-feira (24), o resultado da pesquisa que identifica o perfil dos turistas que escolheram o Espírito Santo como destino durante o Carnaval deste ano. A coleta de dados foi realizada entre os dias 1º e 4 de março e mais de 1.600 pessoas foram entrevistadas, em 16 municípios estratégicos, abrangendo seis regiões turísticas e mais de 40 atrativos e pontos turísticos.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, comentou sobre a importância desse estudo para o planejamento de ações turísticas no Estado. “Esses dados são essenciais para entendermos o perfil do nosso visitante e aprimorarmos ainda mais a experiência turística no Estado. Os atrativos naturais capixabas encantam e continuam sendo os grandes diferenciais do nosso destino. Por isso, a Setur segue empenhada em fortalecer o turismo local e as políticas públicas voltadas para o setor”, afirmou o secretário.

Victor Coelho frisou ainda que, com um índice de recomendação de 98,3%, a pesquisa revelou que os turistas que visitaram o Espírito Santo durante o Carnaval estão satisfeitos com a experiência e indicariam o Espírito Santo como destino para outras pessoas.

Confira os resultados da pesquisa

O estudo entrevistou 1.660 turistas e destaca os principais aspectos como o perfil socioeconômico dos visitantes, os critérios de organização da viagem, os gastos no destino, a percepção sobre a experiência turística em terras capixabas e os fatores que influenciaram na escolha, entre outros.

Sobre o local de origem dos turistas, o levantamento mostrou que os turistas vieram dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 29,9% e 13,1%, respectivamente. Enquanto 2,2% vieram de São Paulo e da Bahia, 1,4%. Já a maioria, sendo 51,3% do total, foi composta por capixabas.

Em relação à renda familiar, a maior parte dos turistas (33,7%) tem uma renda que varia entre 2 a 5 salários-mínimos, enquanto 23,7%, entre 5 e 10 salários-mínimos.

Além disso, os dados também revelam que a faixa etária predominante entre os turistas que visitaram o Espírito Santo durante o Carnaval de 2025, foi a de 31 a 40 anos, com 27,7% das respostas.

O principal motivo para a viagem dos turistas foi o lazer, com 89,6% dos entrevistados afirmando que vieram ao Espírito Santo para curtir o feriado. A pesquisa também revela que os atrativos naturais do estado são o principal fator decisivo para a escolha, com 46,5% dos turistas destacando esse ponto ao escolher o destino. A programação carnavalesca, por sua vez, influenciou 12,6% dos visitantes.

No que diz respeito à hospedagem, as pousadas e hotéis foram as opções mais procuradas, com 31,3% dos turistas escolhendo essas alternativas. O gasto médio diário por turista no Carnaval de 2025 foi de R$ 242,03, sendo que Conceição da Barra registrou o maior valor médio, com R$ 349,05 por visitante.

A satisfação dos turistas com sua experiência no Espírito Santo foi expressivamente positiva. De acordo com a pesquisa, 88,2% dos turistas afirmaram que a viagem atendeu ou superou suas expectativas. A segurança pública, a limpeza urbana e a hospitalidade do povo capixaba foram os aspectos mais elogiados pelos visitantes.

Além disso, o Estado também foi bem avaliado nos quesitos:

Segurança pública – 90,3%;

Limpeza pública – 83,1%;

Sinalização – 80,8%;

Serviço de transporte – 69,4%;

Hospitalidade – 89,3%;

Gastronomia – 93,1%;

Programação de carnaval – 79,2%.

Sobre a Pesquisa

A coleta de dados foi coordenada pelo Observatório do Turismo da Setur, realizada digitalmente, com o uso de tablets e smartphones, com a empresa contratada Leal M Opinião e Mercado.

O objetivo da pesquisa é auxiliar nas estratégias de promoção e políticas públicas voltadas ao setor, tanto no âmbito estadual quanto municipal.

Confira as cidades onde a abordagem foi realizada e as regiões turísticas de cada localidade:

Região Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari; Montanhas Capixabas: Domingos Martins;

Domingos Martins; Região dos Imigrantes: Santa Teresa;

Santa Teresa; Região do Verde e das Águas: Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus;

Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus; Região do Caparaó: Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço;

Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço; Costa e Imigração: Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Piúma.

O resultado completo da Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista no Espírito Santo durante o Carnaval de 2025 está disponível no site do Observatório do Turismo. Clique aqui para conferir os dados ou acesse: “Estudos e pesquisas > Pesquisas > Carnaval> Pesquisa de Identificação do Perfil dos Turistas no Carnaval – 2025”.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Mayara Salles

(27) 3636-8009

[email protected]